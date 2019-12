Długi firm wobec kontrahentów wzrosły do 31,5 mld zł, najbardziej w handlu

Do 31,5 mld zł wzrosły w III kwartale br. zaległości firm wobec partnerów biznesowych i banków - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. W pierwszej trójce sektorowych dłużników są: handel, przemysł i budownictwo.

Jak wskazał BIG InfoMonitor, od lipca do września na kontach firm przybyło ponad 225 mln zł (0,7 proc.) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na minimum 500 zł.



Pierwsze trzy pozycje na liście sektorowych dłużników zajmują: handel, który jest zadłużony na blisko 7,4 mld zł, przemysł z kwotą 5,4 mld zł oraz budownictwo z ponad 5,1 mld zł niespłaconych zobowiązań. Udział firm z opóźnionymi płatnościami pozostał na takim samym poziomie jak kwartał wcześniej i wynosi 6,2 proc.



Według danych BIG od lipca do końca września br. w największym stopniu wzrosły zaległości budownictwa (o 4,2 proc.) i handlu (o 2,9 proc.) - w pierwszym przypadku o 209 mln zł, a w drugim o 211 mln zł. Zmiana, do jakiej doszło w budownictwie w trzecim kwartale przewyższyła przyrosty zaległości odnotowane przez ten sektor w całym pierwszym półroczu, kiedy było to 171 mln zł.



Jak powiedział PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, obserwowane w budownictwie osłabienie koniunktury zaczęło przekładać się już na opóźnienia płatności przez ten sektor.



"O ile budowlana hossa powodowała gwałtowny wzrost cen materiałów, surowców, wynagrodzeń pracowników i usług, pogarszając stabilność działania, to jednocześnie wymuszała na zleceniodawcach większą solidność płatniczą wobec podwykonawców" - wyjaśnił. W ostatnich miesiącach, jak dodał, spada liczba projektów inwestycyjnych, szczególnie w segmencie infrastruktury drogowej, ale także tych finansowanych przez samorządy.



W handlu w ciągu trzech kwartałów nieopłacone na czas kredyty i zobowiązania wobec partnerów biznesowych wzrosły o ponad 930 mln zł., czyli powyżej 14 proc. Podobną dynamikę zmian wśród dużych sektorów ma jeszcze tylko transport - zaznaczył Grzelczak.



"Problem zaczyna się w małych sklepach, które nie dają rady w starciu z silną konkurencją sklepów dużych, sieciowych oraz zrzeszonych. W efekcie mają problemy z regulowaniem swoich zobowiązań hurtowniom, a te z kolei swoim dostawcom czyli producentom towarów i m.in. artykułów spożywczych" - wskazał. Dodał, że nie pomagają tu także niedziele wolne od handlu. "Z przeprowadzonych na nasze zlecenie badań wynika, że część osób wydaje z tego powodu mniej pieniędzy w sklepach, więcej przeznacza natomiast na wyjścia do kina czy do restauracji" – wyjaśnił.



Z danych BIG wynika też, że w części branż w III kw. zaległości spadły. W największym stopniu, o ponad 9 proc. (blisko 15 mln zł) wśród firm zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Prawie 9 proc. zmniejszyły się długi przedsiębiorstw z sektora Opieka zdrowotna (51 mln zł) i ponad 6 proc. z sektora Informacji i komunikacji (33 mln zł). Nieznacznie spadła suma zaległości transportu. W sektorze tym przybyło jednak firm z problemami finansowymi, i w rezultacie ich odsetek wzrósł z 8,7 proc. do 8,9 proc. "Obecnie to wśród przedsiębiorstw transportowych istnieje największe ryzyko zawarcia kontraktu z firmą, która nie zapłaci w terminie swoich zobowiązań" - zwrócił uwagę Grzelczak.



Po tym, jak do 8,8 proc. z 9,2 proc. zmniejszył się odsetek niesolidnych firm zajmujących się dostawą wody, gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz działalnością związana z rekultywacją, transport jest sektorem, w którym jest najwięcej firm niepłacących na czas. Na trzeciej pozycji znajduje się górnictwo i wydobycie, w którym 8,2 proc. przedsiębiorstw ma zaległości, o 0,3 p.p. mniej niż w poprzednim kwartale. Powyżej średniej dla ogółu przedsiębiorstw wypadają jeszcze firmy z sektora zakwaterowanie i gastronomia, gdzie udział niesolidnych płatników dochodzi do 6,5 proc.



Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.