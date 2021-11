Dni Belgijskie powracają – to już 23. edycja!

Kolejna edycja Dni Belgijskich odbędzie się w dniach 15-18 listopada 2021 r. Jest to flagowe wydarzenie Belgijskiej Izby Gospodarczej (Belgian Business Chamber) organizowane w bliskiej współpracy z Ambasadą Królestwa Belgii w Polsce oraz przedstawicielami agencji promujących inwestycje i handel jednostek federalnych Belgii. Bogaty program wydarzenia został opracowany tak, by zaprezentować belgijski know-how, ułatwić nawiązanie relacji biznesowych i wskazać nowe możliwości dla biznesu.

LUC JACOBS, ambasador Belgii w Polsce

– Belgijska Izba Gospodarcza to ważny partner belgijskiej dyplomacji ekonomicznej w Polsce. Izba skupia i reprezentuje znaczący potencjał belgijskiego biznesu w Polsce, a unikalny program Dni Belgijskich zapewnia promocję belgijsko-polskim relacjom biznesowym – mówi Luc Jacobs, ambasador Belgii w Polsce.

Tradycyjnie już Dni Belgijskie inauguruje belgijski Dzień Króla (15 listopada). Tego dnia ambasador wydaje uroczyste przyjęcie w Pałacu Mniszchów – siedzibie Ambasady Belgii. Od 13 listopada fasada pałacu będzie podświetlona i udekorowana barwami belgijskiej flagi.

We wtorek 16 listopada, podczas konferencji „Real Estate: Today and Tomorrow”, omawiana będzie aktualna sytuacja na rynku inwestycyjnym, a także prognozy na przyszłość, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w branży nieruchomości. Specjalnym gościem konferencji będzie minister Pascal Smet, sekretarz stanu w rządzie Regionu Stołecznego Brukseli, odpowiedzialny za urbanistykę, stosunki europejskie i międzynarodowe oraz handel zagraniczny. Tego samego dnia wieczorem, w prestiżowym Skyfall Warsaw mieszczącym się we wzniesionym przez Ghelamco budynku Warsaw UNIT, odbędzie się Belgian Business Mixer. Goście będą mieć okazję do nawiązania nowych kontaktów podczas degustacji wyjątkowych belgijskich piw.

W środę 17 listopada rano odbędą się spotkania B2B w ramach organizowanej przez HUB Brussels Misji Handlowej Real Estate/Proptech. Wieczorem Ambasada Belgii zaprosi gości na koncert „P.S. It’s all music” – wyjątkowe wydarzenie muzyczne z udziałem maestro Pieta Swertsa (fortepian) i Ataneres Ensemble (smyczki).

W czwartek 18 listopada BBC Business Women Club rozpocznie dzień warsztatem poświęconym kreowaniu wizerunku w biznesie i komunikacji. Wieczorem, jak co roku, CEO Forum w Ambasadzie Belgii zgromadzi liderów biznesu działających na rynkach belgijskim i polskim. Przedmiotem dyskusji będą kwestie istotne dla społeczności biznesowej. Gościem honorowym wieczoru będzie minister finansów Tadeusz Kościński. To prestiżowe wydarzenie jest również idealną okazją do wręczenia BBC Awards za rok 2020 i 2021 firmom członkowskim, które wniosły istotny wkład w budowanie wartościowych relacji biznesowych między Belgią a Polską.

The Warsaw Hub - O tym, że belgijskie firmy znalazły nad Wisłą dogodne warunki do działania najlepiej świadczy aktywność wywodzących się z tego kraju deweloperów, którzy zabudowują Polskę nowoczesnymi obiektami, zwykle o przeznaczeniu komercyjnym.

Trwała współpraca i świetlane perspektywy

Belgia od wielu lat jest jednym z ważniejszych partnerów biznesowych Polski. Według statystyk sporządzonych przez Belgijską Agencję Handlu Zagranicznego za pierwszą połowę 2021 r., Polska plasuje się na 8. miejscu pośród eksporterów do Belgii oraz na 14. miejscu wśród importerów. Firm o kapitale belgijskim do tej pory zarejestrowano w Polsce 657, z czego 54 znalazły się na liście największych zagranicznych inwestorów w Polsce w 2019 r. Śmiało można zatem stwierdzić, że Polska jest liderem wśród krajów Europy Środkowej w zakresie współpracy ekonomicznej z Belgią.

Według danych GUS za lipiec 2021, Belgia zajęła 13. miejsce wśród partnerów handlowych Polski pod względem wartości obrotów towarowych (2,46% udziału w obrotach handlowych), co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Eksport z Belgii do Polski natomiast stanowił 2,8% zgodnie z danymi za pierwszy kwartał 2021 r., a eksport z Polski do Belgii 1,7%. Do najbardziej rozwiniętych obszarów gospodarki belgijskiej należą przemysł metalurgiczny, chemiczny, tekstylny, elektromaszynowy i spożywczy. Z uwagi na kryzys wywołany pandemią COVID-19, w 2020 r. wzrost ekonomiczny Belgii zmniejszył się o 6,2%, jednakże w 2021 r. spodziewane jest odbicie się od tego trendu wraz z prognozowanym wzrostem na poziomie 3,9%.

Belgijskie inwestycje w Polsce

Na wspomnianej liście największych zagranicznych inwestorów w Polsce znalazły się 54 firmy z belgijskim kapitałem. Inwestują one w wielu sektorach, głównie jednak skupiają się na przetwórstwie przemysłowym. Według danych Narodowego Banku Polskiego wartość skumulowanych inwestycji belgijskich w Polsce na koniec 2019 r. wyniosła 6,9 mld EUR, natomiast napływ inwestycji z Belgii wyniósł 712 mln EUR. Łącznie dochody belgijskich inwestorów z tytułu kapitału zainwestowanego w Polsce w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2019 r. wyniosły 408,4 mln EUR. Geograficznie najwięcej inwestycji belgijskich usytuowanych jest w województwach mazowieckim i wielkopolskim. Wiele polskich firm jest również obecnych w Belgii – główną siłę stanowią tu przedsiębiorstwa jednoosobowe. Na rynku belgijskim nie brakuje także polskich gigantów – prężnie działają m.in. Comarch, ECO, Trans.eu BVBA oraz Aluprof.

Wsparcie współpracy

Od 1957 r. (a wcześniej w latach 1920-1939) o rozwój belgijsko-polskich relacji dba Ambasada Belgii w Polsce, na której czele stoi obecnie ambasador Luc Jacobs. Ambasada wspierana jest przez przedstawicielstwa trzech belgijskich regionów — Flandrii, Walonii i Regionu Miasta Stołecznego Brukseli.

Istotną rolę odgrywa także Belgijska Izba Gospodarcza, która stanowi ważny punkt kontaktowy dla belgijskich firm pragnących rozpocząć inwestycje w Polsce bądź nawiązać współpracę z rodzimymi firmami. Izba, która powstała w 1992 r. Jako nieformalny klub pracodawców, dziś ma w swoich szeregach 100 firm — zarówno polskich, jak i belgijskich. Misją Belgijskiej Izby Gospodarczej jest przede wszystkim budowanie sprzyjających warunków dla współpracy gospodarczej między firmami z obu państw oraz prowadzenie działań promujących Belgię w Polsce.

Belgijscy giganci real estate na polskim rynku

Jedną z prężniej działających w Belgii branż jest real estate – w 2019 r. działało w niej 183 217 firm. Belgijskie firmy z sektora real estate są bardzo aktywne poza granicami tego kraju, w tym również w Polsce. Wśród nich niewątpliwie najbardziej rozpoznawalne są Ghelamco, Umicore, CFE Polska, Vlassenroot, Solvay, SEA-Invest czy Reynaers. Firmy te były zaangażowane w takie inwestycje jak Warsaw UNIT, Warsaw HUB, Warsaw Spire, Majaland, Korczowa Logistic Park czy fabryka Umicore w Nysie, której otwarcie planowane jest na koniec 2021 r. Belgijskie przedsiębiorstwa wznoszą swoje inwestycje w całej Polsce, a tym samym znacząco wpływają na kształtowanie się nowego krajobrazu architektonicznego naszego kraju.

GRAMY W ZIELONE Generalny wykonawca CFE stawia na partnerstwo, ludzi, filozofię lean i zrównoważony rozwój, angażując się w działania proekologiczne ukierunkowane na ochronę środowiska. Firma realizuje motto „Together We Go Green” i podejmuje działania zgodne z 17 celami Organizacji Narodów Zjednoczonych, dąży również do ujednolicenia pracy poprzez cyfryzację. “Rok 2021 jest dla naszej firmy wyjątkowy, ponieważ właśnie teraz obchodzimy 25-lecie istnienia CFE na polskim rynku budowlanym. Co jest tajemnicą tego sukcesu? Najważniejsze jest to, aby dobrze wykonywać swoje zadania i mieć przy sobie ludzi, którzy z radością przychodzą do pracy i robią dobre rzeczy” komentuje Bruno Lambrecht, dyrektor generalny CFE. Miarą sukcesu są działania podjęte przez zespół CFE. W 2021 r. firma odnotowała wzrost obrotów o 43 proc. względem roku 2020. Projekty realizowane przez CFE otrzymują ekologiczne certyfikaty BREEAM, m.in. projekt realizowany dla Panattoni Rafineria Park w Gdańsku został wyróżniony certyfikatem BREEAM na poziomie Very Good, certyfikat BREEAM na poziomie Excellent przyznano także hali realizowanej dla tego inwestora w Sosnowcu. W 2021 roku CFE otrzymało tytuł Budowlanej Firmy Roku. Generalny wykonawca swoimi działaniami wspiera ludzi i planetę: zespół CFE odpowiedzialny za budowę centrum logistycznego Panattoni w Katowicach odwiedził Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach, gdzie wspólnie z dziećmi posadzili zieleń na terenie obiektu. Firma CFE dba o zrównoważony rozwój na wiele sposobów: w parkach rozrywki Majaland w Kownatach (woj. Lubuskie) i w podwarszawskiej Góraszce wspiera produkcję zielonej energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych. W Kownatach 344 panele o mocy 370W tworzą „małą elektrownię”. CFE wspiera środowisko naturalne m.in. instalując ule na dachach swoich biur i na realizowanych budowach, a także poprzez organizowanie akcji sadzenia drzew – w tym roku na terenie zniszczonej przez huragan puszczy w Nadleśnictwie Lipusz zostało posadzonych 7 tys. drzew. W CFE organizowane są liczne akcje sportowe, promuje się też zdrowy styl życia - w 2021 roku w akcji CFE Active Challenge wzięło udział prawie 70 proc. pracowników, a zebrana kwota w wysokości 35 tys. złotych została przeznaczona na cele charytatywne. 40 proc. pracowników to kobiety. CFE

30 lat budowania miast Ghelamco działa w Polsce od 30 lat. W tym czasie firma stała się jednym z najbardziej docenianych deweloperów na rynku komercyjnym i mieszkaniowym. Ghelamco jest pionierem w dziedzinie innowacji, zrównoważonego budownictwa i kreowania przestrzeni publicznej. Jest również deweloperem przykładającym niezwykłą wagę do ochrony środowiska. Jako pierwsza w Polsce – już ponad 10 lat temu – firma rozpoczęła zieloną rewolucję, wprowadzając na rynek certyfikację budynków biurowych w prestiżowym systemie BREEAM. Obecnie Ghelamco ma w portfolio kilkanaście certyfikowanych projektów. Jest też pierwszym deweloperem w Polsce, który zdobył precertyfikat w prestiżowym systemie WELL v2 Core, który ocenia budynki pod względem ich przyjazności dla zdrowia pracowników. Taki certyfikat zdobył wieżowiec Warsaw UNIT. Ghelamco jako pierwsze w Polsce wprowadziło do swoich inwestycji rozwiązania antypandemiczne. Budynki dewelopera mogą błyskawicznie przejść w tzw. tryb pandemii. Ten specjalny tryb został opracowany na podstawie wewnętrznych analiz Ghelamco. Dodatkowo firma zleciła opracowanie raportu zawierającego rekomendacje dotyczące systemów budynkowych w kontekście COVID-19. Dokument przygotowali naukowcy z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Rozwiązania wprowadzone przez Ghelamco zostały poddane ocenie niezależnych ekspertów, dzięki czemu kompleks Warsaw HUB otrzymał certyfikat WELL Health-Safety Rating. Projekty Ghelamco należą do najbardziej zaawansowanych technologicznie budynków w Polsce. W wieżowcach Warsaw UNIT i Warsaw HUB został zastosowany Signal OS, autorski system operacyjny Ghelamco. Komunikuje się on z większością aplikacji i systemów budynkowych, dzięki czemu pozwala na niespotykaną dotychczas ich integrację. Signal OS monitoruje m.in. takie systemy jak: HVAC, windy, kontrola dostępu, system zarządzania parkingiem, sprawdza też jakość powietrza w budynku. System ten umożliwia także użytkownikom korzystanie z aplikacji mobilnej, która oferuje m.in. dostęp do budynku czy możliwość zapraszania gości i rezerwację miejsc parkingowych. Ghelamco to także jedyny deweloper w Polsce, który postrzega zrównoważone budownictwo w szerszej perspektywie i aktywnie działa na rzecz kształtowania przestrzeni publicznej oraz wspiera działalność artystyczną. Firma realizuje projekty na rzecz rewitalizacji całych dzielnic, kreując obszary wartościowe dla miasta, np. plac Europejski. By dodatkowo wesprzeć miastotwórcze inicjatywy, Ghelamco powołało do życia fundację Sztuka w Mieście, której celem jest podnoszenie jakości miejskiej przestrzeni publicznej poprzez działania artystyczne czy ambientowe dla lokalnych społeczności. Dokonania Ghelamco zostały wyróżnione wieloma nagrodami, m.in. kilkunastokrotnie tytułem Dewelopera Roku w Polsce. Firma nie wstrzymała rozwoju podczas pandemii. Wręcz przeciwnie – deweloper rozpoczął kolejne projekty: w Warszawie trwa budowa wieżowca Bridge, w Katowicach – biurowca Craft, a w Krakowie powstaje KREO. Rozpoczęła się również budowa kilku dużych inwestycji mieszkaniowych. W planach firmy są kolejne duże projekty. Ghelamco

W trosce o ekologiczny transport i recykling Umicore jest globalną grupą zajmującą się technologią materiałową z siedzibą w Belgii. Oferujemy materiały i usługi zapewniające zrównoważone rozwiązania w zakresie ekologicznego transportu i recyklingu na miarę przyszłości. Wyróżnia nas możliwość oferowania technologii materiałowych dla wszystkich typów pojazdów. Nasze rozwiązania oparte są na wydajnym i przyjaznym dla środowiska obiegu zamkniętym. Zakłady produkcyjne Umicore w Polsce przyczyniają się do rozwoju ekologicznego transportu w Europie i poza nią. Od 2015 r. w Nowej Rudzie produkujemy katalizatory samochodowe, które ograniczają szkodliwą emisję spalin. W 2021 r. w Nysie uruchomiliśmy nowy zakład, który jest pierwszą fabryką materiałów katodowych w Europie. Materiały katodowe są kluczowym elementem akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych. Produkcja komercyjna w zakładzie rozpocznie się w drugim kwartale 2022 r. Docelowo zatrudnienie znajdzie w nim ok. 400 osób. W Umicore uważamy, że naszą misją jest wykorzystanie technologicznego know-how, specjalistycznej wiedzy i zasięgu firmy, aby stać się liderem branży w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy dumni, że nasz zakład produkcyjny w Nysie już od momentu rozpoczęcia produkcji będzie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla i będzie korzystać z zielonej energii pochodzącej z farmy wiatrowej w Pągowie w woj. opolskim. Tym samym fabryka ta przyczyni się do realizacji dążenia Grupy Umicore do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2035 r. Działalność przemysłowa i handlowa Umicore, jak również działalność badawczo-rozwojowa, jest zlokalizowana na całym świecie, aby zapewnić jak najlepszą obsługę klientów. W pierwszej połowie 2021 r. Grupa osiągnęła przychody (bez uwzględnienia metali) w wysokości 2,1 mld euro (obrót w wysokości 12,7 mld euro) i obecnie zatrudnia blisko 11 tys. pracowników. Umicore