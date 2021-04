Visa planuje osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych w ciągu najbliższych 19 lat. W ubiegłym roku firma pochwaliła się neutralnością węglową w ramach własnej działalności.

Zgodnie z wydanym w środę oświadczeniem Visa koncentruje się na dalszym ograniczaniu emisji w sektorze typu trzeciego. Jest on związany z łańcuchem dostaw. Sektory typ pierwszego i drugiego obejmują bezpośrednie emisje firmy oraz te, które pochodzą z energii kupowanej.

Visa David Paul Morris

– Nie może to być po prostu kupowanie sobie sposobu na osiągnięcie celu. Musi to być przede wszystkim ograniczenie i redukcja emisji. Najbardziej zielona energia to energia, która nie jest wykorzystywana - powiedział Douglas Sabo, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Visa.

Visa dołączyła do firm, takich jak Amazon.com czy Best Buy, które poinformowały, że osiągnął zerową emisję gazów cieplarnianych netto w ciągu najbliższych 19 lat.