Do 32,2 mld zł wzrosły w 2019 r. długi firm

Do 32,25 mld zł wzrosły w 2019 r. zaległości firm wobec partnerów biznesowych i banków – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. Największe sumy niespłaconych w terminie zobowiązań mają branże: handel, przemysł i budownictwo.

Według BIG InfoMonitor od końca grudnia 2018 r. do końca grudnia 2019 r. firmom przybyło ponad 2,68 mld zł (9,1 proc.) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na minimum 500 zł. W pierwszej trójce niesolidnych dłużników pozostają największe sektory gospodarki: handel, przemysł i budownictwo; czwarty jest transport, który pod względem kwoty zaległości rok wcześniej zajmował 6. miejsce.



Niespłacone w terminie zobowiązania handlu wynoszą 7,52 mld zł (23 proc. łącznej kwoty opóźnionych zobowiązań). Zaległości przemysłu to 5,57 mld zł (17 proc.), a budownictwa blisko 5,13 mld zł (16 proc.). Na 4. miejsce z kwotą ponad 1,92 mld zł awansował transport. Branża ta wyprzedziła sektory: obsługi rynku nieruchomości oraz zakwaterowanie i gastronomia.



Poza transportem, którego zaległości wzrosły o 24 proc., w wysokim stopniu zwiększyły się też długi edukacji (o 33 proc.) i pozostałej działalności usługowej (o 19,2 proc.) – w pierwszym przypadku o 373,6 mln zł, w drugim o 41,3 mln zł, a w trzecim o 53,8 mln zł - wyliczyło BIG.



Z kolei w dwóch z analizowanych branż zobowiązania spadły. Najbardziej - o ponad 14 proc. (21,2 mln zł)- firm wytwarzających i zaopatrujących w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. O niespełna 8 proc. (ponad 11 mln zł) zmniejszyły się wśród firm z sektora kultury, rozrywki i rekreacji.



Eksperci BIG zwrócili uwagę, że choć wzrosła kwota zaległości, to udział firm z opóźnionymi płatnościami spadł z 6,1 proc. do 5,9 proc.



Jak powiedział PAP prezes BIG InfoMonitor i wiceprezes BIK Sławomir Grzelczak, miniony rok pod względem zaległości można nazwać rokiem transportu. "Na koniec grudnia 2019 r., co 11 przedsiębiorstwo z sektora transport i gospodarka magazynowa miało na koncie zaległości wobec banków, innych instytucji finansowych i partnerów biznesowych (9 proc.). Rok wcześniej taki problem dotyczył 8,5 proc. firm" - wskazał. Dodał, że od handlu, przemysłu czy budownictwa, gdzie opóźnienia ma ok. 5,5 proc. przedsiębiorstw, transport dzieli coraz większy dystans.



Pod względem wartości najbardziej wzrosły długi handlu (o ok. 16 proc., o ponad 1 mld zł). W tej branży, jak wskazał Grzelczak, zaległości znacząco zwiększały się przez cały rok i "przysparzały problemów swoim dostawcom, m.in. przemysłowi". Z kolei transport jest obecnie sektorem, w którym najwyższy jest udział firm z problemami. Przed rokiem był to sektor odpowiadający za dostawę wody odprowadzanie ścieków i gospodarowanie odpadami, który miał 8,9-proc. udział niesolidnych dłużników, dziś ma 8,5 proc. podczas gdy transport 9 proc.



Wzrost liczby przedsiębiorstw opóźniających płatności odnotowały też: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, rolnictwo oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.



Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.