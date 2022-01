Do 4 lutego przyjmowane są zgłoszenia na prowadzenie Centrów Inicjatyw Lokalnych

Jak tłumaczył dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP Patryk Pawełczak, „Centra Inicjatyw Lokalnych (CIL) powstały po to, żeby integrować sąsiadów, czyli wspierać lokalne społeczności”.

„Działania CIL zwiększają poczucia przynależności do miejsca i odpowiedzialności mieszkańców za ich otoczenie. Celem jest wspieranie pomysłów i działań społecznych mieszkańców oraz tworzenie sieci lokalnego partnerstwa” – zaznaczył.

Dodał, że „każdy z nas ma wpływ na swoje otoczenie, może je zmieniać, ulepszać, angażować się w sprawy sąsiedztwa. Centra Inicjatyw Lokalnych w tym pomagają. Wystarczy się do nich zgłosić, żeby znaleźć pomoc i wsparcie, żeby móc działać. Wraz z Sąsiedzkim Centrum Inicjatyw Lokalnych poznaniacy mogą realizować inicjatywy, które są odpowiedzią na konkretną potrzebę, problem na tyle istotny, że wymaga podjęcia aktywności lokalnej społeczności. Może to być na przykład: wytyczenie ścieżki rowerowej, ogród społeczny, sąsiedzka samopomoc, zabawa choinkowa dla dzieci czy warsztaty rękodzieła”.

Jak poinformował poznański magistrat, w tym roku – w ramach prowadzonego konkursu - Centrów Inicjatyw Lokalnych może być nawet 24. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 1,95 mln zł w samym tylko 2022 r.

„Tak duże środki były możliwe m.in. dzięki wsparciu rad osiedli, które przekazały do budżetu Gabinetu Prezydenta ponad 227 tys. zł oraz dzięki poprawkom budżetowym radnych miejskich (kolejne 200 tys. zł). Większe dofinansowanie to jednak nie jedyna nowość. Aż 9 centrów, które rozpoczną działalność w 2022 roku, będzie miało zapewnione miejskie wsparcie nie przez rok, jak to było do tej pory, ale aż przez trzy lata” – podał magistrat.

Pawełczak tłumaczył, że wprowadzona w tym roku możliwość realizacji zadania w trybie 3-letnim „to wynik rekomendacji po przeprowadzonej w 2020 r. ewaluacji programu”.

„W trybie jednorocznym działania często są doraźne, a CIL-e często mają za mało czasu na skuteczną pracę. Tymczasem nam zależy na większym poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji, zarówno dla realizatorów, jak i odbiorców działań - szczególnie dla małych społeczności sąsiedzkich. Niezmiernie ważne jest tworzenie relacji opartych na zaufaniu, cedowaniu odpowiedzialności i bliskich kontaktach, co trudno osiągnąć w ciągu niespełna jednego roku, po którym następuje przerwa” - podkreślił.

Organizacje pozarządowe mogą składać swoje oferty do 4 lutego za pośrednictwem platformy witkac.pl. Podpisane i zeskanowane potwierdzenie złożenia oferty należy wysłać mailem na adres prd@um.poznan.pl oraz do wiadomości: anna_zygulska@um.poznan.pl (w jednej wiadomości) do 9 lutego.

Magistrat przypomniał, że dzięki Centrum Inicjatyw Lokalnych np. na Piątkowie powstał pierwszy w tej dzielnicy "Givebox", czyli miejsce, gdzie można wymienić się niepotrzebnymi już przedmiotami, które mogą przydać się innym. Z kolei na Jeżycach działa "Długi Stół Poznań" - inicjatywa, która powstała, by oszczędzać jedzenie i sprawić, by jak najmniej trafiało jej na śmietnik. Jej członkowie pozyskują warzywa i owoce z poznańskich rynków, które nadają się nadal do spożycia, a nie trafią już do sprzedaży. W akcji wziąć udział można na dwa sposoby: odebrać paczkę z żywnością lub pomóc w zbieraniu, transporcie, sortowaniu i dystrybucji jedzenia.