Do czego służy smartfon w biznesie

Zdalna pomoc IT, księgowość oraz system bookingowy i monitoring pojazdu — to wszystko może zyskać mały lub średni przedsiębiorca, sięgając po dostępne na rynku plany taryfowe telefonii komórkowej

W sytuacji, gdy smartfony stały się niezbędnymi narzędziami prowadzenia firmy niezależnie od jej wielkości, przedsiębiorca zaraz po jej założeniu często udaje się prosto do salonu operatora. W przypadku T-Mobile uzyska on tam dostęp do wszystkich usług niezbędnych do prowadzenia działalności.

Dotychczas oferta usług zaawansowanych, takich jak księgowość, wsparcie IT czy zarządzanie flotami, dostępna była głównie dla dużego biznesu. Teraz — dzięki cyfryzacji — z usług zarezerwowanych wcześniej dla korporacji skorzystać mogą również mniejsi przedsiębiorcy. Taka kompleksowa usługa nie tylko ułatwia prowadzenie biznesu, ale przede wszystkim pozwala na obniżenie kosztów działalności. Co dokładnie oferują dostawcy telefonii komórkowej, np. T-Mobile? Zacznijmy od kontroli przemieszczania się firmowych aut.

Wiem, gdzie jesteś

Od stycznia 2001 r. wszystkie samochody sprzedawane w Unii Europejskiej posiadają OBD2 (On-Board Diagnostic level 2), czyli port diagnostyczny. Daje on możliwość dostępu do danych dotyczących stanu poszczególnych układów pojazdu. Pozwala np. na odczytanie kodów błędów zapisanych w pamięci, dotyczących silnika, immobilisera itp. Dzięki usłudze Smart Car Biznes oferowanej przez T-Mobile można też — za jego pomocą — kontrolować lokalizację samochodu i tempo jego poruszania się. Przedsiębiorca może więc zdalnie sprawdzić, gdzie znajduje się firmowe auto i czy wszystko jest z nim w porządku. Niezbędne do tego są trzy elementy — smartfon z aplikacją mobilną T-Mobile Tracker, niewielkie specjalne urządzenie wykorzystujące złącze OBD2. Opłata miesięczna wynosi 35 zł netto. Urządzenie trzeba podłączyć do gniazda w aucie i połączyć się z nim za pomocą aplikacji (Android/iOS). Z niej właśnie odczytamy wszystkie informacje, np. o aktualnej lokalizacji samochodu.

Usługa oferuje jednak dużo więcej — możemy np. skonfigurować alarmy, które — w postaci wiadomości na telefon — dotrą do nas w momencie, kiedy ktoś uderzy w samochód lub będzie próbował go odholować. Odpowiednie powiadomienie otrzymamy również w przypadku odłączenia urządzenia. Przedsiębiorca będzie więc posiadał pełen obraz poruszania się kierowcy i natychmiast dowie się, gdy ten spróbuje wyjechać poza wyznaczoną strefę lub przekroczy prędkość — narzuconą w aplikacji lub dopuszczalną na danym obszarze. W aplikacji można też uruchomić hotspot Wi-Fi i udostępnić internet pasażerom w samochodzie. W zakładce „historia” oprócz zapisanych kursów dostępne będą też statystyki z pokonanej trasy, np. średnia prędkość, prędkość maksymalna, obroty silnika, czas przejazdu, pokonana odległość, zużycie paliwa, a nawet wydarzenia po drodze, np. nagłe hamowania, nagłe przyśpieszenie, dłuższe postoje.

Wszystko w jednym

Smart Car Biznes łączy się z MagentaBIZNES, czyli taryfami z nielimitowanymi usługami dla całej firmy. Przedsiębiorca nie musi wybierać osobno pakietów dla każdego abonamentu, w ramach zryczałtowanej opłaty otrzymuje usługi głosowe i internet bez limitu. MagentaBIZNES oprócz karty do telefonu przedsiębiorca otrzymuje kartę SIM do wykorzystania w biurze jako internet biurowy. Dzięki temu rozwiązaniu i w biurze i poza nim może swobodnie korzystać z nielimitowanego internetu.

Gdy klient raz wybrał już MagentęBIZNES, to kolejne karty/numery z tymi samymi usługami dokupuje za jednyne 30 zł netto za miesiąc. Sam też decyduje czy z nowej karty będzie korzystał w telefonie czy w routerze — jako karty z nielimitowanym internetem. To nowość na rynku telco, dzięki której jedna karta może być wykorzystana w dowolny sposób, w zależnosci od bieżących potrzeb. Co ważne — jeśli przedsiębiorca zatrudnia okresowo pracowników, po pół roku, jeśli karta SIM nie będzie używana w kolejnym okresie rozliczeniowym, pobierana będzie za nią tylko jeden złoty miesięcznie.

Dodatkową korzyścią dla przedsiębiorców jest też to, że tak on, jak i jego pracownicy korzystając z pakietu MagentaBIZNES, mogą otrzymać wsparcie konsultantów, którzy w razie potrzeby zdalnie łączą się z urządzeniem. Operator oferuje bowiem opiekę specjalistów w zakresie oprogramowania biurowego. Ceny dodatkowych usług to około 50 zł miesięcznie.

Szybciej i wygodniej przez aplikację

T-Mobile proponuje klientom biznesowym również pakiet Office 365, a wraz z nim przesteń dyskową 1 TB. To najważniejsza korzyść Office, bo dzięki temu klient ma dostęp do znanych aplikacji, z których każdy korzysta na co dzień, a także skrzynkę mailową o pojemności 50 GB, która dzięki współdzielonym kalendarzom pozwala planować pracę. Dostęp do plików znajdujących się na dysku i zapisanych w bezpiecznej chmurze jest możliwy z każdego miejsca i urządzenia, co jest wygodne np. w przypadku prezentacji u klienta. Nawet jeśli klient utraci np. osobisty laptop, pliki nie znikną. Nie ma też niebezpieczeństwa, że wpadną one w niepowołane ręce, operator definiuje bowiem kto ma do nich dostęp, co wiąże się oczywiście także z tym, że można zablokować dostęp do plików ze skradzionych urządzeń lub dla byłych pracowników.

Pakiet dostarcza również narzędzia do pracy projektowej i grupowej, które pozwalają kilku osobom pracować na jednym dokumencie oraz bardzo wygodną aplikację Bookings, pozwalająca na stworzenie systemu zapisów online - np. celem prowadzenia systemu rezerwacji wizyt przez internet, czy oddzielnego kalendarza dla pracowników uwzględniającego wykonywane przez nich usługi oraz cenę każdej z nich. A że warto po takie rozwiązania sięgnąć świadczą statystyki — z ostatniego badania Criteo wynika, że już 89 proc. rezerwacji dokonywanych jest na tabletach i smartfonach. Klienci coraz chętniej zapisują się także na wizyty lekarskie przez internet, co ułatwia pracę specjalistom wszystkich branż. System rezerwacji online przyjmuje się więc we wszelkiego rodzaju zakładach usługowych, od salonów fryzjerskich po kluby fitness. Wobec takiego rozwoju biznesu w sieci nie warto pozostawać z tyłu i również ułatwić życie sobie i klientom, dając im możliwość korzystania z aplikacji. Koszt pakietu Office 365 nie jest wygórowany — można go mieć już od 40 zł netto miesięcznie, a przyda się tak w dużym warsztacie samochodowym, jak i u elektryka, który biega od klienta do klienta. Warto dodać że w T-Mobile płatność jest rozłożona na opłaty miesięczne, wsparcie techniczne przy migracji jest darmowe.

Ponadto operator oferuje małym i średnim firmom program księgowy online, umożliwiający samodzielne zarządzanie finansami firmy, sporządzanie JPK, zarządzanie systemem magazynowym. Przedsiębiorców zainteresować może także program Forms do tworzenia ankiet czy Publisher pozwalający na opracowanie grafiki przydatnej w działaniach marketingowych.

Mały może być duży

Dzięki tak szerokiej i wygodnej ofercie przygotowanej dla małych i średnich firm mogą one korzystać ze wszystkich udogodnień zarezerwowanych dotąd dla korporacji. Wszystkie aplikacje z powodzeniem działają na smartfonach, nie trzeba więc nosić ze sobą laptopa. Z poziomu komórki można też załatwić wszystkie sprawy księgowe, przesłać wymagane dokumenty fiskusowi i poprosić o techniczne wsparcie ekspertów. A kalendarz spotkań i wizyt pomoże w efektywnym zorganizowaniu czasu pracy tak przedsiębiorcy, jak i zatrudnionym przez niego pracownikom. Tak więc za kilkadziesiąt złotych miesięcznie otrzymujemy wygodne biuro w telefonie, z którego korzystać możemy w każdym miejscu na ziemi – również w samolocie..

