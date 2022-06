Do końca września Toyota wyprodukuje ponad 2,5 mln aut

Japoński koncern motoryzacyjny planuje produkować średnio 850 tys. pojazdów miesięcznie w okresie od lipca do września. Oznacza to 40-proc. wzrost w porównaniu z letnimi miesiącami 2021 roku, kiedy to Toyota budowała średnio 605 tys. samochodów miesięcznie.

Za pośrednictwem środowego oświadczenia Toyota poinformowała również, że jej całoroczny cel produkcyjny, ustalony na poziomie 9,7 mln pojazdów, nie jest zagrożony.