Do Małego ZUS-u plus zgłosiło się 327 tys. przedsiębiorców

Do Małego ZUS-u plus mamy zgłoszonych ponad 327 tys. przedsiębiorców - przekazała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z tego rozwiązania powinni zgłosić to w ZUS do 31 stycznia.

Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.