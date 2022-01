Do rodzin trafiło już 176,5 mld zł z programu 500 plus

Program "Rodzina 500 plus" działa od kwietnia 2016 r. Początkowo świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przysługiwało na drugie i każde kolejne dziecko. Na pierwsze dziecko świadczenie było wypłacane jedynie rodzinom o najniższych dochodach. Po ponad trzech latach, od 1 lipca 2019 r., program został rozszerzony i od tego czasu świadczenie jest wypłacane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Z danych przekazanych PAP przez MRiPS wynika, że od kwietnia 2016 r. do końca 2021 r. z tytułu 500 plus do rodzin trafiło 176,5 mld złotych.

W sumie najwięcej uprawnionych do świadczenia było wśród mieszkańców woj. mazowieckiego – w ramach 500 plus do dzieci z Mazowsza od 2016 r. trafiło już niemal 26,8 mld zł. Na kolejnych miejscach pod względem kwoty wypłaconej z programu są województwa: śląskie (18,8 mld zł), wielkopolskie (17,5 mld zł) i małopolskie (16,8 mld zł).

Najmniej uprawnionych do świadczenia jest wśród mieszkańców województw: opolskiego (na świadczenie przeznaczono tam 3,8 mld zł), lubuskiego (4,4 mld zł) i świętokrzyskiego (5,3 mld zł).

Od stycznia obsługę 500 plus zaczął przejmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminy będą kontynuowały wypłaty już przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r. Resort rodziny szacuje, że dzięki tej zmianie koszty obsługi programu spadną i dadzą oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 mld zł w ciągu 10 lat.