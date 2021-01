Dobre nastroje nie opuszczają inwestorów, kolejne rekordy w USA

Podczas dzisiejszej sesji mogliśmy obserwować dobre nastroje na rynku akcji. O ile informacje o zaostrzeniu, jak i przedłużeniu restrykcji dotyczących koronawirusa w Europie nie są niczym dobrym dla gospodarki, tak inwestorów nie opuszcza optymizm.

Dzisiejszy sentyment można więc tłumaczyć nadziejami co do dalszej stymulacji przez programy pomocowe. Środowa sesja na Starym Kontynencie zakończyła się na plusie dla zdecydowanej większości głównych indeksów. Niemiecki DAX zyskał dziś 0,77%, francuski CAC40 dodał 0,53%, a londyński FTSE100 zamknął się 0,41% wyżej. Straty obserwowały jedynie w Portugalii, gdzie tamtejszy indeks PSI20 stracił 0,15%.

Jeśli chodzi z kolei o Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, tutaj nastroje były nieco bardziej stonowane. Niemniej końcówka sesji przyniosła wzrosty, dzięki czemu indeks dwudziestu największych spółek zakończył dzień wynikiem na poziomie +0,3%. Jednak sytuacja techniczna na WIG20 wciąż nie wygląda najlepiej, dopóki indeks znajduje się poniżej poziomu 2040 pkt, istniej ryzyko pogłębienia korekty spadkowej. Patrząc na poszczególne spółki najlepiej radziły sobie akcje JSW, gdzie wzrosty przekroczyły 5%, z kolei niemal 4% zyskały Alior i CCC. Natomiast Allegro, Dino Polska i PGE znalazły się w gronie najsłabszych.

Ruch w górę z którym mieliśmy do czynienia pod koniec sesji w Europie zawdzięczamy oczywiście sentymentowi w USA, gdzie po rozpoczęciu handlu o 15:30 główne indeksy ruszyły mocno w górę. Ciężko wskazać racjonalną podstawę dzisiejszej zwyżki, prawdopodobnie inwestorzy liczą na dalszą pomoc dla gospodarki, którą ma zapewnić obóz Joe Bidena. Dziś Donald Trump opuścił Biały Dom, a w momencie przygotowywania tego komentarza trwa ceremonia zaprzysiężenia Bidena na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Indeksy Nasdaq, S&P500; i Russell2000 znalazły na najwyższych poziomach w historii. Dow Jones pozostaje nieznacznie w tyle, jednak jeżeli obecny sentyment utrzyma się do końca dnia, niewykluczone, że również tutaj dojdzie do ustanowienia nowych rekordów.