Dobre zamknięcie tygodnia na rynku akcji

Podczas piątkowej sesji mogliśmy obserwować dobre nastroje na europejskich parkietach. Główne indeksy giełdowe ze Starego Kontynentu rozpoczęły sesję od wzrostów, a pozytywny sentyment utrzymał się do końca dnia. Co prawda ruchy były mniejsze niż wczoraj, jednak kierunek został utrzymany.

Niemiecki DAX zyskał 0,8%, przez co doszło do pokonania spadkowej linii trendu wyznaczonej po wierzchołkach z września. Zgodnie z klasycznymi założeniami analizy technicznej, może to potwierdzać zakończenie korekty z ubiegłego miesiąca i powrót do głównego trendu, który wciąż jest wzrostowy, o ile oczywiście wybicie to nie okaże się fałszywe. Patrząc na inne indeksy blue chip z Europy, francuski CAC40 zyskał 0,64%, a londyński FTSE 100 dodał 0,37%.

Nieco w opozycji do nich notowany był dziś polski WIG20, który stracił 0,22%. Niemniej polski indeks największych spółek może zaliczyć ten tydzień do udanych, znalazł się on bowiem na najwyższych poziomach w tym roku, a także przekroczył maksima z 2019 roku, co w teorii otwiera nawet drogę w kierunku szczytów z 2018 roku. Za scenariuszem wzrostowym może także przemawiać zamknięcie się świecy tygodniowej powyżej górnego ograniczenia półtorarocznego kanału wzrostowego. Jeśli chodzi o inwestorów z USA, tutaj także przeważają dobre nastroje. Główne indeksy giełdowe zza oceanu rozpoczęły piątkową sesję na plusie i jak na razie nic nie wskazuje na to, aby sentyment miał ulec zmianie. Opublikowane o godzinie 14:30 dane o sprzedaży detalicznej zaskoczyły pozytywnie, co jest kolejną przesłanką za rozpoczęciem procesu taperingu już w listopadzie, niemniej inwestorzy nie przejmują się zbytnio tym faktem, a normalizacja polityki przez Fed wydaje się być w cenach. Optymizm na Wall Street jest wspierany przez solidne wyniki amerykańskich spółek. W momencie przygotowywania tego komentarza najlepiej radzi sobie Russell 2000, gdzie wzrosty sięgają 1%. Dow Jones dodaje z kolei 0,8%, a S&P500 i Nasdaq zyskują odpowiednio 0,58% i 0,35%. Kalendarz na przyszły tydzień nie jest zbyt obfity w dane makro. Nastroje inwestorów mogą więc zależeć od publikacji wyników kwartalnych spółek, z kolei jedynymi ważnymi odczytami wydają się dane o inflacji z Wielkiej Brytanii (środa), a także wskaźniki PMI, które poznamy pod koniec tygodnia.