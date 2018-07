DobryNews: Czterodniowy tydzień pracy wypalił

Jeśli brakuje wam pozytywnych impulsów i dobrych wiadomości, to podsuwam jedną, która może zmienić świat. I nie jest to stwierdzenie użyte na wyrost.

Mam znajomego, który potrafi poświęcić sporo czasu na zaktualizowanie na początku roku dosyć nietypowej bazy danych. Przygotowuje sobie zestawienie potencjalnych długich weekendów w kolejnych latach. Biorąc do ręki nowy kalendarz na początku roku, dopisuje możliwe konfiguracje wolnego.

Czy to szaleństwo? Jeśli tak, to właśnie pojawiło się lekarstwo. Perpetual Guardian, firma z Nowej Zelandii, która zatrudnia jakieś 240 osób, ogłosiła światu, że ma już wyniki eksperymentu z czterodniowym tygodniem pracy. Z dumą obwieściła, że zakończył się on pełnym sukcesem.

Niezorientowanych już informuję o co chodziło. Perpetual Guardian w marcu i kwietniu testował nowy system pracy. Spółka działająca w branży usług finansowych zobowiązała swoich pracowników do pracy przez cztery dni w tygodniu po osiem godzin, ale płaciła im tak, jak do tej pory, czyli za pięć dni. Niektórzy eksperci stukali się w głowę wieszcząc spadek produktywności, gorsze wyniki, rozleniwienie pracowników i inne kataklizmy.

Po zakończeniu eksperymentu pracowników wzięli pod lupę naukowcy ze szkoły biznesu działającej przy University of Auckland, którzy przeprowadzili swoje badania również przed rozpoczęciem próby. Wyniki udowadniają, że zmiana przynosi pozytywne skutki - zmniejsza się poziom stresu, łatwiej zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, ale przede wszystkim podnosi się jakość pracy i zaangażowanie. Innymi słowy, satysfakcja ludzi jest większa zarówno w domu, jak i w biurze. Przekłada się to na lepsze skupienie w czasie pracy.

I co wy na to? W Nowej Zelandii głos w sprawie zabrał już sam minister pracy, a media na całym świecie (poważne i mniej poważne) opisują wyniki jako przełomowe. Rada Perpetual Guardian już otrzymała raport, który ma zainicjować dyskusję na temat możliwości wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy na stałe.

Wyniki mnie raczej nie zaskakują. W głowie pojawia się jednak przysłowie: „Apetyt rośnie w miarę jedzenia".

Może warto pomyśleć o kolejnym kroku? To naprawdę zmieniłoby świat.