Dobry scenariusz trzeba wybrać i w sztuce, i w firmie

Nie planowała założenia własnego biznesu – chciała mieć spokój i po powrocie do domu już nie myśleć o pracy. Życie napisało jednak dla niej inny scenariusz.

– Po kilku latach pracy w agencji rekrutacyjnej zaczęło mnie męczyć nieposiadanie wpływu na firmy, z którymi pracuję, bycie tylko konsultantem. Chciałam być, osobą, do której można się zawsze zwrócić, kiedy w firmie zaczyna dziać się coś złego. Ponieważ żadna firma HR nie specjalizuje się w start-upach, pomyślałam, że będę pierwsza – tłumaczy Róża Szafranek, właścicielka HR Hints.

Mówi, że wybrała start-upy także dlatego, że są trudne, a ona lubi wyzwania.

Zderzenie realiów z wyobrażeniami

Jej miłością jest teatr. Chciała zostać reżyserem. Zdawała więc na studia reżyserskie, a dokładnie reżyserię teatralną.

– To był pierwszy rok, w którym zniesiono obowiązek ukończenia wcześniej jakiegoś kierunku, ale chyba uznano, że młodzi ludzie nie powinni studiować reżyserii. Odpadłam na ostatnim etapie. Byłam jednak na praktykach w teatrze. Zderzenie wyobrażeń z realiami rozczarowało mnie, ale ta praca dużo mi dała. Odkryłam to, co jest wspólne dla teatru i HR-u: szukanie prawideł i powtarzalnych mechanizmów w tym, co jest pozornie skomplikowane. Każdy mówi, że ma inną sytuację, ale zawsze są pewne zasady. Odnajdywanie ich w skomplikowaniu jest wspólnym mianownikiem w teatrze, w prowadzeniu firmy i w HR. To mnie bardzo fascynuje – podkreśla Róża Szafranek.

Ostatecznie wybrała psychologię.

– W trakcie studiów psychologicznych zainteresowały mnie nie tylko mechanizmy indywidualne, lecz także zachowania interakcyjne. Poszłam więc na studia, które nazywają się performatyka przedstawień, aby zrozumieć, co robi człowiek w środowisku społecznym. Zawsze interesowało mnie, dlaczego człowiek działa tak, jak działa, jak można te zachowania kształtować, modyfikować. No i jak się zmieniają, gdy człowiek funkcjonuje w środowisku społecznym. Ludzie chcą postawić bardzo wyraźną granicę między tym, jacy są prywatnie, a jacy zawodowo. Podczas gdy trudno to rozdzielić. Interesuje mnie to, co w człowieku powtarzalne, np. na pewnym etapie rozwoju firmy czy rozwoju indywidualnego – mówi założycielka HR Hints.

W poszukiwaniu porządku

Dla Róży Szafranek HR jest przede wszystkim odnajdowaniem powtarzalnych mechanizmów w indywidualności.

– Na studiach miałam bardzo duży problem z tym, że wielu naszych profesorów nie doceniało możliwości prognostycznych psychologii, a mając odpowiednią wiedzę, można przewidzieć, co się stanie, gdy coś już nastąpiło. Dobry HR-owiec ma na to odpowiedź – mówi szefowa HR Hints.

Jej zdaniem pewne scenariusze są oczywiste. Zawsze jest ich wprawdzie kilka, ale da się je przewidzieć. Firmę można więc prowadzić w sposób przewidywalny.

– Nie używamy żadnych trików, nie mówimy np. handlowcom, jak zarządzać działami sprzedaży, żeby wycisnąć z ludzi jak najwięcej za małe pieniądze. Uczymy zarządzania, które wymaga pewnej odwagi, konfrontacji, ale jednocześnie tego, co jest specyfiką danego zachowania To jest najciekawsze w HR – dodaje.

Pierwsze doświadczenia zbierała agencji rekrutacyjnej, w której zaczęła pracować jeszcze w trakcie studiów. Pracowała zarówno z korporacjami, jak i z mniejszymi firmami. To na dłuższą metę okazało się jednak trudne.

– Mam duży problem z tempem pracy w dużych, ociężałych organizacjach. Mam poczucie, że jak ktoś czego nie rozumie, czegoś nie wie, powinien pytać, bo mam wtedy przestrzeń do pomocy, ale jak mówi, że rozumie, a potem muszę to samo powtarzać trzy razy, to tracę cierpliwość i wtedy mam wrażenie, że nie nadaję się do tego zawodu – śmieje się Róża Szafranek.

Lubi natomiast poszukiwanie porządku we wszystkim, w czym trudno go dostrzec, dlatego wybrała start-upy, które są wymagające, a ich oczekiwania wysokie.

– Bardzo często się zdarza, że HR-owcy, którzy pracowali w start-upie, później trzymają się od nich z daleka. Opracowanie metody, która pomaga start-upom, opisanie kilkudziesięciu punktów, które trzeba spełnić, żeby kultura organizacyjna była zdrowa, jest bardzo potrzebne. Inaczej powstanie chaos. Dobrzy HR-owcy wiedzą, że za poświęcenie, które znoszą w start-upach, będą mieli większy splendor w większych firmach – podkreśla Róża Szafranek.

Nie boi się też ryzyka pracy z firmami na początku rozwoju, mimo że większość upada.

– W pierwszym start-upie, w którym pracowałam, zatrudniłam 50 osób i jednego dnia wszystkich musiałam zwolnić. To było moje najtrudniejsze doświadczenie, ale też ukształtowało mnie, nauczyło ogromnej odpowiedzialności za zawodowe życie ludzi z jednej strony, ale i bezwzględnej uczciwości w komunikacji z nimi w drugiej. Wszystko się może w jednej chwili zmienić i ludzie muszą mieć tego świadomość – wspomina.

W HR Hints opracowuje wraz z zespołem strategię na stałe, ale ze świadomością, że start-up w każdej każdej chwili może zmienić swoją trajektorię.

Kompleksowe wsparcie

Rok 2021, w którym założyła HR Hints, był dla Róży Szafranek bardzo intensywny. Na pytanie, kiedy była na urlopie, po długim namyśle, odpowiada, że w okolicach świąt Bożego Narodzenia miała trzy dni wolnego.

– W 2021 r. pracowałam bardzo dużo. Na przełomie roku przemyślałam jednak definicję czasu. Zatrudniłam menedżerów, żeby pracować mniej i to się zaczyna udawać. Muszę przecież mieć czas, by chodzić do teatru – śmieje się.

Przyznaje jednak, że gdyby nie poświeciła firmie tak dużo czasu, to nie udałoby się jej aż tyle zrobić.

– Na początku rola HR-owca jest najważniejsza, natomiast później nie może taka być, bo nie pójdzie się dalej. Dzisiaj w HR Hints pracuje dwanaście osób, ale to się szybko zmienia. Przychodzą kolejni ludzie. Kluczowe funkcje muszę oddać, dlatego współpracownik, który jest z nami od początku, wchodzi do zarządu i będzie się zajmował częścią biznesową – podkreśla Róża Szafranek.

Firma rozwija się w szybkim tempie.

– W ubiegłym roku po dziesięciu miesiącach działalności mieliśmy już 30 klientów. W żadnych prognozach tego nie ujmowaliśmy. HR długo był kojarzony tylko z kadrami, a o pracowników mieli zadbać menedżerowie. To się bardzo zmieniło – dodaje szefowa HR Hints.

Firma wspiera start-upy w najtrudniejszy momencie – na początkowych etapach rozwoju, tuż po pierwszej rundzie finansowania lub po serii A, które nie mają jeszcze wewnętrznego działu HR, chcą go budować lub nie potrzebują HR-owca na pełen etat, a mają już pierwsze potrzeby i problemy do rozwiązania.

– Udowadniamy, że za ekspertyzą HR-ową nie musi stać konkretna osoba w zarządzie czy wewnętrzny HR menedżer, przeciwnie – nasze doświadczenie jest wartością, z której korzystają partnerzy – tłumaczy Róża Szafranek.

Definiuje idealnego klienta jako firmę, która zaczyna się skalować.

– Mamy start-up, który przez pół roku powiększył zespół z 25 do 100 osób, ale mamy też takie, które zatrudniają po 250 osób. W nich pomagamy działom HR, bo czasem oko z zewnątrz jest potrzebne – mówi założycielka HR Hints.

Wyreżyserować można więc nie tylko sztukę, ale również działalność firmy.