Dojrzałość, pasja, kreatywność. The Makers – „stworzone z potrzeby serca”

Coś takiego zdarza się niezwykle rzadko – połączenie sztuki i rzemiosła, pracy ludzkich rąk i artystycznej pasji, odpoczynku i energii kreacji. Wyjątkowy projekt czerpiący z tradycji wyjątkowej marki. Zobaczcie, jak powstały dzieła oparte na celebracji kunsztu, natury i smaku tradycji.

Spotkali się w Sobolach, niewielkiej miejscowości na Lubelszczyźnie. Tam działa Sobole Design Nature – nowoczesny kampus zlokalizowany w otoczeniu natury, założony przez Gosię i Tomka Rygalik prowadzących pracownię projektową Studio Rygalik. Ich zadaniem było wykonanie dzieła mającego odnosić się do głównego przesłania projektu – połączenia tradycji rzemieślniczych ze sztuką, w oparciu o naturę i smakowanie życia.

Gosia (projektantka, edukatorka) i Tomek (projektant, kurator, wykładowca) byli w gronie pięciu twórców, którzy na zaproszenie marki The Balvenie – szkockiego producenta whisky – zostali zaproszeni do tego projektu. Dołączyło do nich jeszcze troje: Jacek Poremba (fotograf, portrecista), Maria Przybyszewska (kulinarna aktywistka) i Alicja Patanowska (artystka ceramiczka). Każde z nich na co dzień tworzy coś innego, ale w efekcie tego spotkania powstała spójna kolekcja zgodna z duchem marki – „stworzone z potrzeby serca”. I podkreślająca wyjątkowy charakter produktu opartego na zasadzie Pięciu Rzadkich Rzemiosł. Projekt przyjął nazwę The Makers.

Mistrzowska piątka

Destylarnia The Balvenie powstała w 1893 r. i od początku opierała się na własnych surowcach i wiedzy swoich pracowników. Wciąż jest produkowana w oparciu o zasadę Pięciu Rzadkich Rzemiosł. Samodzielnie oprawia jęczmień, ma własną słodownię, kotlarza i bednarzy. Kompletu dopełnia osoba mistrza słodu Master Distilera Davida C. Stewarta MBE, który nadzoruje wszystkie etapy tworzenia whisky The Balvenie.

Wszyscy pracujący w destylarni rzemieślnicy korzystają z tradycyjnych metod produkcji, czerpiących z doświadczeń pokoleń.

Warto tu dodać, że David C. Stewart to najdłużej pracujący rzemieślnik na tym stanowisku w historii szkockiej whisky, odznaczony przez królową angielską Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla rozwoju destylarstwa w Zjednoczonym Królestwie.

Projekt The Makers pełnymi garściami czerpie z tradycji, która jest podstawą oryginalności i wyjątkowości produktów marki The Balvenie.

Pięć rzemiosł – pięciu artystów

Pomysł był prosty – skoro The Balvenie to whisky produkowana w zgodzie z tradycjami rzemieślniczymi, warto podkreślić jej wyjątkowość projektem, który również czerpie z pasji tworzenia i opiera się na pracy rąk ludzkich. A skoro mamy Pięć Rzadkich Rzemiosł, to powinno być również pięciu artystów.

W ten sposób powstał projekt The Makers, czyli kampania mówiąca o szacunku do kunsztu rzemieślniczego i różnicy między zwykłą produkcją a tworzeniem z potrzeby serca. Pięciu twórców spotkało się w miejscu, gdzie mogli skupić się na pracy w otoczeniu natury. W ciągu kilku dni w Sobole Design Nature powstała unikatowa kolekcja dzieł, stworzona zgodnie z profesją każdego z artystów: mamy więc ceramikę, fotografię, aktywizm kulinarny, design i tekst kulturowy. Każde dzieło jest inne, ale razem tworzą spójną całość odnoszącą się do najlepszych rzemieślniczych tradycji.

16:9 – Tomek Rygalik

Ta praca to „narzędzie do kadrowania natury”, odpowiednio zwymiarowany prostokąt, który daje możliwość innego spojrzenia na otaczający nas świat.

Tak mówi o swoim projekcie Tomek Rygalik:

- To praca kontekstualna, której celem jest przywrócenie kontaktu człowieka z przyrodą, przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów. Dzięki kadrowaniu w czasie rzeczywistym ta minimalistyczna instalacja zachęca do spędzenia czasu w naturze, a dzięki swojej funkcji użytkowej wspiera budowanie relacji z innymi ludźmi.

Astral – Alicja Patanowska

To seria ceramik, które opierają się na podkreślaniu istoty dotyku jako sposobu komunikowania się z odbiorcami.

Jak mówi Alicja – pozornie banalny surowiec zapewnia wyjątkowe doznania:

- Projekt powstał z terakoty, gliny pozornie nieszlachetnej, bardzo podstawowej, zupełnie naturalnej. To działanie jest celowe i ma pokazać, że z najprostszych składników można stworzyć wyjątkową jakość. Balansujące pomiędzy abstrakcją a użytkowością obiekty nabierają mocy poprzez działanie ognia (fizycznego) i wirtuozerii, kunsztu (symbolicznego). Bo moc, o której opowiadają płynne linie formy, to historia o przenikaniu się jakości, wieloletniego doświadczenia, cierpliwości, ciągłej fascynacji rzemiosłem.

Seria zdjęć – Jacek Poremba

Jacek – poza tym, że odpowiadał za portretowanie wszystkich artystów – stworzył też serię fotografii mających pokazać wartość sztuki rzemieślniczej. Autor zdjęć podkreśla, że sam właśnie za takiego twórcę się uważa:

- Niemal od pierwszych chwil, kiedy chwyciłem za aparat, uważałem siebie za rzemieślnika i tak też niezmiennie o sobie myślę oraz mówię do dziś… W swojej rzemieślniczej pracy staram się znaleźć balans między jej usługowością a nieskrępowanym niczym - poza moją wyobraźnią - tworzeniem. Ten balans staje się kunsztem rzemieślniczym, a nie tylko wytwarzaniem. Kiedy finalne produkty noszą piętno ich twórcy, a nie maszyn i narzędzi, dzięki którym powstały, dzieła nabierają znaczenia.

Instalacja: dąb, miód, jęczmień – Maria Przybyszewska

Maria również miała dwa zadania – odpowiadała za dania serwowane podczas realizacji projektu oraz stworzyła symboliczną instalację z produktów, na jakich opiera się The Balvenie, czyli z miodu, jęczmienia i dębu.

Maria zauważa, że istotą kunsztu rzemieślniczego jest niepowtarzalność jego efektów:

- Nawet jeśli rzemieślnik robi jedną rzecz, to zawsze będzie ona ciut inna od poprzedniej, to ją czyni wyjątkową. Dla mnie rzemiosło to głównie praca ludzkich rąk, energia wkładana bezpośrednio w produkt, w moim przypadku w jedzenie. W kuchni ważna jest dla mnie lokalność i sezonowość. Korzystam z dóbr natury według jej cyklu, mimo iż aktualnie sezon na wszystko możemy mieć przez cały rok. Staram się gotować świadomie, z głową, korzystając również z bogactwa dzikich ziół oraz roślin rosnących wokół nas.

Manifest The Makers – Gosia Rygalik

Gosia, jako kuratorka całego projektu, stworzyła jego manifest, który podsumowała jednym zdaniem: „Z serca marki The Balvenie płynie miłość i celebracja kunsztu rzemiosła, za którym stoją ludzie z pasją - The Makers”.

- Zwykłe wytwarzanie jest aktem mechanicznym, wymaga pewnych umiejętności, ale w większości przypadków jest pozbawione duszy oraz pasji i serca. Kunszt rzemieślniczy natomiast bez nich nie istnieje, one są jego fundamentami.

Szkocka tradycja z francuskim akcentem

The Makers to kampania towarzysząca premierze nowej pozycji w portfolio marki The Balvenie. To 16-letnia whisky The Balvenie French Oak. Jej wyjątkowość polega na tym, że wykańczana jest w beczkach, w których wcześniej przechowywane było Pineau des Charentes - wzmacniane słodkie wino pochodzące z tego regionu w zachodniej Francji.

Finiszowanie whisky to proces, którego pionierem była właśnie marka The Balvenie. Starannie dobierane beczki na ostatnim etapie mają ogromny wpływ na smak i aromat produktu. The Balvenie French Oak to pierwsze Balvenie wykańczane w beczkach z francuskiego dębu.

Krzysztof Mirończuk