Po obserwowanym w końcówce ubiegłego tygodnia zrywie dolara do góry wiele już nie zostało.

Spora część tego ruchu została wymazana — we wtorek notowania oscylowały wokół 3,70 zł, a EUR/USD powrócił ponad poziom 1,18. Opublikowane dane o nastrojach w niemieckim biznesie (indeks Ifo) wypadły w sierpniu lepiej od oczekiwań, co zrównoważyło obawy wywołane rozczarowującymi szacunkami PMI, jakie poznaliśmy w miniony piątek. To wsparło euro.