Dombrovskis: w Polsce potrzeba więcej prywatnych nakładów inwestycyjnych

Inwestycje prywatne w Polsce są poniżej średniej dla UE w relacji do PKB, stąd potrzebne byłoby doprowadzenie do zwiększenia prywatnych nakładów inwestycyjnych, mówi w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Zobacz więcej Valdis Dombrovskis Bloomberg

Dombrovskis, który w KE odpowiada za sprawy euro, stabilności finansowej i dialogu społecznego, w związku z ubiegłotygodniową wizytą w Polsce został przez "DGP" zapytany m.in. o ocenę kondycji polskiej gospodarki.



"Widzimy obecnie silny wzrost PKB w Polsce, stąd nasza prognoza zakłada, że w całym obecnym roku wyniesie on tyle samo, co w ubiegłym, czyli 4,8 proc. W 2019 roku będzie to 3,7 proc. Głównym motorem rozwoju według nas będzie popyt krajowy, który z kolei wynika z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz rosnących wynagrodzeń. Niewątpliwie do dynamicznego wzrostu przykładają się także inwestycje publiczne, również te współfinansowane z funduszy unijnych. Jeden element w gospodarce, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę, to relatywnie słabe inwestycje prywatne. Dzisiaj są one wyraźnie poniżej średniej dla UE w relacji do PKB. Dlatego, aby polska gospodarka mogła kontynuować silny wzrost, konieczne jest doprowadzenie do zwiększenia prywatnych nakładów inwestycyjnych" - mówi Dombrovskis "Dziennikowi Gazecie Prawnej".



Wskazuje, że problemem dla polskiej gospodarki może być też brak rąk do pracy. Jego zdaniem w 2019 roku stopa bezrobocia w Polsce spadnie poniżej 3 proc.



"Co jest oczywiście bardzo dobrą informacją, ale oznacza też większe napięcia na rynku pracy w związku z niedoborami kadrowymi, które już zgłaszane są przez polskie przedsiębiorstwa. To powoduje, że istotne staje się zwiększenie aktywności zawodowej w grupach społecznych, w których jest ona dzisiaj niska, szczególnie z uwzględnieniem kobiet. Ważne jest także, aby polityka gospodarcza była prowadzona w taki sposób, który będzie przyczyniał się do wzrostu efektywnego wieku przechodzenia na emeryturę, bo rośnie średnia przewidywana długość życia, a społeczeństwo starzeje się przez niekorzystne zmiany demograficzne" - mówi wiceszef KE.