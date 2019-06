Donald Trump nie zostawia suchej nitki na Fedzie

Michał Stajniak, analityk XTB, podkreśla, że doszło do redukcji mediany prognoz podstawowej stopy procentowej w USA na rok przyszły z okolic 2,6 do 2,10 proc.

"W tym wypadku mamy wycenę niemal dwóch obniżek stóp procentowych. Niemniej kluczowe w tym wypadku są szczegóły. Aż 7 członków FOMC widzi na ten rok pełne dwie obniżki stóp procentowych! Jeden członek Fed widzi niepełne dwie obniżki, natomiast druga część bankierów utrzymuje w większości swoje oczekiwania braku zmian na bieżący rok" - dodaje Michał Stajniak, który uważa, że przewodniczący komitetu ds. operacji otwartego rynku Jerome Powell zaczyna uginać się pod naciskiem Donalda Trumpa.

Prezydent Stanów Zjednoczonych już nie pierwszy raz skrytykował Fed. Na twitterze napisał, że pomimo tego, że "Fed nie wie, co czyni", podnosząc stopy zbyt szybko, dla amerykańskiej gospodarki będzie to jeden z najlepszych miesięcy w historii.

Jego zdaniem, gdyby nie podwyżki stóp, indeks Dow Jones byłby tysiące punktów wyżej, a dynamika PKB przekraczałaby 4, a może nawet 5 proc.

"Teraz uparli się jak dziecko [z utrzymywaniem stóp], kiedy potrzebujemy obniżek stóp i poluzowania polityki pieniężnej, by nadrobić to, co tracimy przez działania innych państw" - napisał Donald Trump, nawiązując do niedawnej zapowiedz. Maria Draghiego, szefa Europejskiego Banku Centralnego, który zapowiedział drugą odsłonę programu luzowania ilościowego w strefie euro (tzw. QE).

....Think of what it could have been if the Fed had gotten it right. Thousands of points higher on the Dow, and GDP in the 4’s or even 5’s. Now they stick, like a stubborn child, when we need rates cuts, & easing, to make up for what other countries are doing against us. Blew it!