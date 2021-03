Majątek Donalda Trumpa spadł do 2,3 mld USD, czyli o ok. 700 mln USD, w okresie czterech lat kiedy był prezydentem USA, pokazuje Bloomberg Billionaires Index.

Do spadku wartości majątku Trumpa przyczyniła się w znaczącym stopniu pandemia. Należące do niego biurowce, hotele i kurorty straciły dużą część przychodów i spadła ich wartość rynkowa. Spadła również wartość należących do Trumpa pól golfowych i floty samolotów. Komercyjne nieruchomości stanową około trzy czwarte majątku byłego prezydenta.