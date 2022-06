Doradca TSUE: rekompensata dla właścicieli aut ze zmanipulowanym pomiarem emisji spalin

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Doradca Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że właściciele aut, w których producent zmanipulował pomiar emisji spalin, mają prawo do rekompensaty, donosi Reuters.

Doradca wygłosił swoje stanowisko, które nie jest wiążące dla sędziów TSUE, podczas czwartkowej rozprawy w sprawie Mercedes-Benz, którą rozpoczął pozew złożony do sądu w Niemczech przez nabywcę używanego mercedesa C220 DCI. Niemiecki sąd zapytał TSUE, czy według unijnego prawa nabywca auta ze zmanipulowanym przez producenta pomiarem emisji spalin ma prawo do rekompensaty i jak powinna być obliczona. W czwartek doradca TSUE Athanasios Rantos potwierdził prawo do rekompensaty. Wskazał również, że to kraje Unii Europejskiej powinny określić metodę wyliczenia rekompensaty zapewniając iż będzie ona adekwatna do poniesionych szkód.