Doradztwo Gospodarcze Jakub Żołnowski spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, informuje, że zabawki: LLAMA SCHLEIM, 45g, Art. 64046/18071687, kod EAN 4032037654549; DINOSAUR PUTTY Item No.: 620671, Batch No.: 036371. Kod EAN: 8713219353110 oraz UNICORN PUTTY Item No.: 620543, Batch No.: 036371, kod EAN: 8713219340684, nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru z materiałów zabawek, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie, związanego z narażaniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.