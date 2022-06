Dostawy rosyjskiego gazu do Europy utrzymują się na stałym poziomie

W piątkowe przedpołudnie przepływy do Niemiec przez gazociąg Nord Stream 1 wyniosły 62 085 568 kWh/h. Jest to wynik przybliżony do 61 mln kWh/h notowanych przez większą część czwartku.

Według danych firmy Gascade, przepływy gazu w kierunku wschodnim przez gazociąg Jamał-Europa do Polski z Niemiec wzrosły w piątek do 3 473 701 kWh/h z czwartkowego poziomu około 2,82 mln kWh/h.

Informacje na temat dostaw gazu do Europy przez ukraińską Sudżę podał rosyjski Gazprom, który zapewnił, że aktualnie utrzymują się one na stałym poziomie 41,9 mln metrów sześciennych, bez zmian w porównaniu z dniem poprzednim.