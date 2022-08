Dostawy rosyjskiej ropy do Azji najniższe od marca

W tygodniu zakończonym 26 sierpnia dostawy rosyjskiej ropy do Azji wynosiły 3,04 mln baryłek dziennie. W poprzednim tygodniu sięgały 3,62 mln baryłek dziennie. Czterotygodniowa średnia ruchoma wielkości dostaw spadła do 3,3 mln baryłek dziennie w okresie zakończonym 26 sierpnia. W poprzednim, zakończonym 19 sierpnia, wynosiła 3,41 mln baryłek dziennie.

Bloomberg zwraca uwagę, że klienci z Azji zmniejszają import rosyjskiej ropy od czerwca. Obecnie trafia tam ok. 50 proc. rosyjskiej ropy eksportowanej drogą morską. W kwietniu było to 60 proc. Przed napaścią Rosji na Ukrainę do Azji trafiało ok. 30 proc. rosyjskiej ropy eksportowanej drogą morską.