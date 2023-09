Doświadczenie pracowników źródłem innowacyjności w procesie magazynowym

Komentarz partnera XX Forum Polskich Menedżerów Logistyki – Polska Logistyka

Tomasz Michalski, dyrektor zarządzający centrum logistycznego Amazon w Bielanach Wrocławskich

Innowacyjność i wprowadzanie nowych technologii gwarantują firmom konkurencyjność. W Amazon doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, a dodatkową motywacją do ciągłego wdrażania innowacji i redefiniowania już istniejących procesów jest „kultura pierwszego dnia”, zobowiązująca nas do działania z taką samą energią i zaangażowaniem jak w pierwszym dniu istnienia organizacji. Takie podejście sprawia, że możemy szybko odpowiadać na oczekiwania klientów, a także dbać o coraz lepsze, bardziej bezpieczne i ergonomiczne środowisko pracy.

Niezależnie od tego, nad czym aktualnie pracujemy i jakie rozwiązania wdrażamy, fundamentem, motorem i immanentną częścią rozwoju Amazon zawsze są ludzie. Na rynku pracy wyróżnia nas świadomość, jak istotne są oddolne inicjatywy i pomysły pracowników – bez względu na ich wykształcenie czy zajmowane stanowisko.

Weź udział w XX Forum Polskich Menedżerów Logistyki POLSKA LOGISTYKA >>

Dzięki inwestycjom w innowacyjne rozwiązania i technologię Amazon Robotics jesteśmy liderem automatyzacji i robotyzacji procesów. W trzech robotycznych centrach logistycznych Amazon w Polsce wykorzystuje się ponad 10 tysięcy robotów, wspierających pracowników w wykonywaniu ich codziennych obowiązków – składowaniu produktów na półkach i kompletowaniu zamówień. Użycie maszyn pomaga nie tylko zapewniać coraz szybsze dostawy – obecnie czas realizacji zamówień liczony jest w minutach – ale także dbać o fizyczny dobrostan pracowników i zwiększać ergonomię ich pracy: roboty transportują regały bezpośrednio do stanowisk, a paletyzatory eliminują konieczność podnoszenia ciężkich rzeczy.

Priorytetem jest bezpieczeństwo – nieustannie dążymy do tego, aby być najbezpieczniejszym miejscem pracy na świecie. Dlatego nie tylko przestrzegamy istniejących przepisów, lecz również uwzględniamy uwagi i wskazówki pracowników, wprowadzając i udoskonalając autorskie rozwiązania dotyczące zagadnień w tym obszarze. Wszystkie technologie robotyczne wykorzystywane w centrach Amazon są wyposażone w czujniki, kamery lub lasery, dzięki którym maszyny automatycznie wyłączają się, kiedy zbliży się do nich pracownik. Wprowadzona w 2018 r. kamizelka Robotic Tech Vest chroni przed przypadkowym kontaktem z robotami, a specjalne oprogramowanie działające na urządzeniach Kindle umożliwia osobom zajmującym się pracami konserwacyjnymi na hali sygnalizowanie swojego położenia, aby żadne urządzenie do nich nie podjechało.

Innowacyjne rozwiązania pomagają również w realizacji celów Amazon dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dbamy o to, by nasze ekologiczne opakowania nadawały się do recyklingu i minimalizowały ilość odpadów. W ich tworzeniu stosujemy podejście naukowe, łączące testy laboratoryjne, uczenie maszynowe, materiałoznawstwo i partnerstwo produkcyjne. Dobór odpowiednich rozmiarów opakowań do pakowanych produktów odbywa się automatycznie, dzięki czemu od 2015 r. zmniejszyliśmy ich wagę o 38 proc., eliminując tym samym ponad 1,5 mln ton materiałów opakowaniowych, co pozwala oszczędzić do 60 tys. ton kartonu rocznie.

Niezależnie od tego, nad czym aktualnie pracujemy i jakie rozwiązania wdrażamy, fundamentem, motorem i immanentną częścią rozwoju Amazon zawsze są ludzie. Na rynku pracy wyróżnia nas świadomość, jak istotne są oddolne inicjatywy i pomysły pracowników – bez względu na ich wykształcenie czy zajmowane stanowisko. Program Eureka umożliwia im zgłaszanie pomysłów dotyczących ulepszania centrów logistycznych. Stawiamy na pełną współpracę zespołów w obszarze rozwiązań BHP, ponieważ nawet niewielkie usprawnienia mogą okazać się przydatne dla lepszego funkcjonowania całej organizacji. W Amazon każdy czuje się odpowiedzialny za tworzenie bezpiecznego miejsca pracy. Regularnie organizowane są wewnętrzne kampanie i konkursy zachęcające do dzielenia się pomysłami w tym obszarze. Uwagi i pomysły można zgłaszać w prosty sposób za pomocą systemu DragonFly. Po szczegółowej analizie część z nich jest wprowadzana w życie w jednym lub wielu naszych centrach logistycznych. Obecnie w Polsce zatrudniamy przedstawicieli ponad 30 narodowości; ta różnorodność jest niezwykle cenna i sprzyja innowacyjności – poznajemy różne punkty widzenia, jesteśmy bardziej kreatywni i otwarci na nieszablonowe rozwiązania. Słuchamy naszych pracowników uważnie, bo to oni są na co dzień najbliżej procesu, a ich doświadczenia i opinie są dla nas skarbnicą wiedzy i nieograniczonym źródłem rozwoju.