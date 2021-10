Dow Jones nieznacznie pod kreską, S&P 500 z nowym rekordem

Spośród głównych amerykańskich indeksów dwa zakończyły czwartkową sesję na plusie, a jeden na nieznacznym minusie. Dow Jones był obciążony przez blisko 10-procentowy spadek cen akcji IBM po publikacji wyników kwartalnych. S&P 500 zdołał podtrzymać serię wzrostów i osiągnąć nowy rekord zamknięcia, zaś Nasdaq Composite zwyżkował dzięki dobrym wynikom spółek technologicznych.

Dow Jones spadł o 0,02 proc. do 35,603.08 pkt. S&P 500 wzrósł o 0,35 4,549.78 pkt (nowy rekord wszech czasów), a Nasdaq Composite o 0,62 proc.

Zwyżkowało 7 z 11 sektorów S&P 500. Najmocniej zwyżkowały dyskrecjonalne dobra konsumenckie (+1,38 proc.), zaś najwięcej straciła energia (-1,81 proc.).

Przez większość dnia rynek chwiał się między stratami a zyskami. Jednym z największych przegranych sesji jest informatyczny gigant IBM. Firma nie spełniła oczekiwań rynku dotyczących kwartalnych wyników i jej akcje staniały aż o 9,52 proc., co pociągnęło indeks Dow Jones do spadków.

Tesla, która również opublikowała swój bilans za okres od lipca do września, zdrożała w trakcie czwartkowej sesji o 3,26 proc. To zasługa rekordowego zysku osiągniętego pomimo globalnego niedoboru chipów. Analitycy ankietowani przez Refinitiv spodziewają się, że zyski spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 za trzeci kwartał wzrosną o 33,7 proc. rok do roku.

Analizując najnowsze raporty inwestorzy skupiali się na potencjalnych skutkach zakłóceń w łańcuchach dostaw i rosnącej inflacji. Wiele firm już sugerowało, że może mieć to wpływ na wzrost kosztów i cen produktów oraz spadek marż operacyjnych. Czynnikiem, który miał pozytywny wpływ na nastroje, był z kolei spadek liczby “nowych” bezrobotnych do najniższego poziomu od 19 miesięcy.

Sesję do udanych mogą zaliczyć technologiczne blue chipy. Zwyżkowały m.in. Adobe (+0,99 proc.), Amazon (+0,58 proc.), Apple (+0,15 proc.), Facebook (+0,32 proc.), Google (+0,26 proc.), Intel (+1,14 proc.), Microsoft (+1,09 proc.), Netflix (+4,48 proc.) oraz Nvidia (+2,66 proc.).

W dniu giełdowego debiutu w ramach fuzji ze spółką specjalnego przeznaczenia akcje operatora biur coworkingowych WeWork zdrożały o 13,49 proc.

Ropa naftowa wycofała się w czwartek z wieloletnich maksimów. Amerykańska odmiana WTI staniała o 1,1 USD (1,3 proc.) do 82,31 USD za baryłkę, zaś europejski benchmark WTI o 1,01 USD (1,2 proc.) do 84,81 USD za baryłkę. Złoto przerwało dwudniową serię wzrostów i zakończyło sesję ze spadkiem o 0,2 proc. do 1781,90 USD za uncję.