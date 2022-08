„Dr Doom” oczekuje w USA „twardego lądowania” lub inflacji poza kontrolą

- Stopa funduszy federalnych powinna wzrosnąć wyraźnie powyżej 4 proc., moim zdaniem do 4,5-5,0 proc., aby rzeczywiście pchnąć inflację w kierunku 2 proc. – powiedział amerykański ekonomista, z racji katastroficznych prognoz nazywany „Dr Doom”.

Obecnie stopa funduszy wynosi 2,25-2,50 proc.

Roubini twierdzi, że jeśli w USA nie nastąpi mocna podwyżka stóp oczekiwania inflacyjne wymkną się spod kontroli.

- A jeśli nastąpi, wówczas będziemy mieli twarde lądowanie. Czyli albo będziemy mieli twarde lądowanie albo niekontrolowaną inflację – powiedział. – W USA kiedy inflacja wynosiła 5 proc., a bezrobocie było poniżej 5 proc. zacieśnianie polityki przez Fed zawsze prowadziło do twardego lądowania. Dlatego mój scenariusz bazowy to twarde lądowanie – dodał.

Z ostatnich wskazówek banku centralnego USA wynika, że widzi on główną stopę polityki w pobliżu 3,375 proc. na koniec obecnego roku i prawie 3,8 proc. na koniec 2023 roku. Roubini uważa, że takie działania byłyby nie dość „jastrzębie”, zwracając uwagę, że przy takich celach inflacja wynosi 8 proc. i spada tylko minimalnie.

- Być może minęła szczyt, ale pytaniem jest, jak szybko będzie się zmniejszać? Kiedy Fed wciąż utrzymuje mocno ujemne stopy realne nie przypuszczam, że zacieśnianie jest wystarczające, aby spowodowało dostatecznie szybkie sprowadzenie inflacji do 2 proc. – powiedział. - Wciąż jesteśmy w bardzo inflacyjnym otoczeniu, nie tylko w USA, ale także na całym świecie – dodał.

Odnosząc się do oczekiwanego przez rynki po ostatnich danych makro tzw. pivotu, czyli przejścia Fed do mniej agresywnej polityki monetarnej, a nawet rozpoczęcia obniżek stóp już w przyszłym roku, Roubini powiedział, że dla niego wygląda to na „mrzonkę”.