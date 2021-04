Drastyczny spadek wpływów z nowojorskiej turystyki w 2020 r.

Wydatki turystów odwiedzających Nowy Jork spadły w 2020 roku o 73 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wpływy podatkowe miasta skurczyły się o 1,2 mld USD.

Ogólne wpływy nowojorskich branży turystycznej spadły z 80,3 do 20,2 mld USD rok do roku. Według raportu, kryzys w tym sektorze odpowiadał za 59 proc. spadku ściągalności podatków.

„Szkody wyrządzone branży są oszałamiające. Mogą minąć lata, zanim wskaźniki powrócą do poziomu sprzed pandemii” - stwierdził w oświadczeniu kontroler Thomas DiNapoli. „Turyści i ich wydatki to podstawowe czynniki świadczące o kondycji gospodarki” - dodał.

W porównaniu z 2019 roku, liczba miejsc pracy w branży turystycznej w Nowym Jorku spadła o 31,4 proc. - z 283,2 do ok. 194,28 tys.

Zwiększenie liczby szczepień i ponowne otwieranie obiektów turystycznych pomoże w ożywieniu na poziomie krajowym, jednak najważniejszy dla branży jest powrót zagranicznych turystów. Według danych miasta, w trakcie podróży wydają oni niemal dwa razy więcej pieniędzy niż Amerykanie.

Nowy Jork prognozuje, że w 2021 roku odwiedzi go ok. 36,4 mln turystów. W 2019 roku było to rekordowe 66,6 mln osób.