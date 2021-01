Drobni inwestorzy z Hongkongu chcą pożyczyć ponad 50 mld USD na zakup akcji w IPO

Drobni inwestorzy z Hongkongu rzucili się na akcje chińskiego Kuaishou Technology sprzedawane w pierwotnej ofercie publicznej. Chcą pożyczyć na nie łącznie ponad 50 mld USD, donosi Reuters.

Kuaishou jest właścicielem internetowego serwisu wideo. W IPO chce sprzedać akcje za maksymalnie 5,4 mld USD. Widełki cenowe ustalił na 105-115 HKD. Od wtorku przyjmowane są zapisy od inwestorów indywidualnych. Tego samego dnia padł rekord popytu na pożyczki na zakup akcji z HSBC i Bank of China Hong Kong. Dwa największe banki udostępniły co najmniej 350 mld HKD (45,14 mld USD) pieniędzy dla inwestorów do czwartku. Mniejsi brokerzy z Hongkongu dołożyli jeszcze 50 mld HKD (6,5 mld USD).