Drogę biznesowi wskazuje nie tylko kalkulator, ale i wierność zasadom etycznym

Pandemia, skokowy wzrost cen energii, wybuch inflacji, a w ostatnich tygodniach wojna w Ukrainie stawiają biznes przed ogromnymi wyzwaniami i stanowią stress test, który weryfikuje zdolność firm do realizacji uznanych przez nie zasad etycznych.

Zaangażowanie firm dotyczące etyki biznesu przechodzi w ostatnim czasie trudny egzamin i wiele oznak wskazuje na to, że zdaje go z bardzo dobrym wynikiem – zgadzali się uczestnicy debaty „Etyka w biznesie – czy łatwo ją utrzymać w czasach niepewności?”, przeprowadzonej w ramach projektu „Etyczna firma”, realizowanego przez „Puls Biznesu” w partnerstwie z firmą doradczą PwC, przy wsparciu PKN Orlen i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Marcin Świderski head of compliance practice w PwC Polska Wyrazem wierności zasadom etycznym są decyzje wielu firm o opuszczeniu rynku rosyjskiego, choć w praktyce oznaczają one konkretne straty biznesowe. Jednak nie tylko kalkulator pokazuje firmom, co należy czynić, ale też wierność przyjętym zasadom etycznym.

– W dobie kryzysów, z którymi od dwóch lat zmagają się przedsiębiorcy, pojawia się pokusa, by kwestie etyczne odsunąć na bok. Wyzwania stały się dla wielu firm stress testem, który zweryfikował skuteczność dotychczasowego zaangażowania w zakresie etyki i wskazał w nim słabsze strony. Paradoksalnie presja czynników kryzysu, choć negatywnie rzutuje na biznes, to jednocześnie wzmacnia w wielu firmach dotychczasowe osiągnięcia dotyczące etyki i etycznych postaw. Zwłaszcza reakcja na wojnę, która toczy się w sąsiadującym z Polską kraju, pokazuje zdolność firm do udzielania pomocy, okazywania solidarności z potrzebującymi i włączania się w akcje wspierania uchodźców – przyznaje Marcin Świderski, head of compliance practice w PwC Polska.

Zasady i biznes

Dane z globalnego badania E&Y pokazują, że pandemia osłabiła zaangażowanie przedsiębiorców w dziedzinie etyki. Jednocześnie firmy podtrzymują, że uczciwość w biznesie jest dla nich podstawową wartością.

– Trzymanie się założeń długofalowej strategii dotyczącej relacji firmy z pracownikami, kontrahentami, klientami i otoczeniem społecznym jest bardzo ważne. Przykładowo, gdy zidentyfikowaliśmy próby wykorzystania konfliktu w Ukrainie i manipulacji cenami paliw, natychmiast rozwiązaliśmy umowę z dziewięcioma stacjami sztucznie zawyżającymi ceny – podkreśla Justyna Brzezińska-Kępczyńska, rzecznik ds. etyki w PKN Orlen.

– Mimo trudnych okoliczności zewnętrznych w firmie nadal duży nacisk kładziemy na obowiązkowe szkolenia z kodeksu etyki dla wszystkich pracowników, szczególnie dla menedżerów. Utrzymanie wysokich standardów etycznych jest dla nas priorytetem, który wspiera realizację strategii Orlen2030.

Etyka jest ważna w biznesie, ale zwłaszcza w okresie zawirowań jej przestrzeganie staje się wyzwaniem dla przedsiębiorców.

Justyna Brzezińska-Kępczyńska rzecznik ds. etyki w PKN Orlen Zorganizowaliśmy transport uchodźców i udostępniliśmy im nasz hotel pracowniczy w Płocku, przekazaliśmy ponad 30 tys. litrów paliwa dla miasta Przemyśla do wykorzystania w ramach pomocy uchodźcom, a przy przejściach granicznych z Ukrainą rozstawiliśmy ogrzewane namioty z napojami i gorącymi posiłkami.

– W firmie Velux trzymanie się zasad etycznych zapewnia jej stabilizację, a pracownikom bezpieczeństwo. W okresie pandemii dotychczasowe podejście do etyki się nie zmieniło, ale niektóre procedury zostały nieco uproszczone, by firma zdobyła zdolność do bardziej elastycznego działania. Jest to doceniane przez naszych pracowników, kontrahentów i otoczenie społeczne – mówi Anna Dudzińska, dyrektor ds. personalnych w Velux Polska i Kraje Bałtyckie.

W 2017 r. BGK postanowił zbudować nową kulturę organizacyjną i przyjął jako podstawę trzy wartości: profesjonalizm, zaangażowanie i partnerską współpracę.

– Działania, które podjęliśmy, doprowadziły do znacznych zmian w myśleniu pracowników i menedżerów, co też wynikało z mocnego wpisania nowej kultury organizacyjnej w cele i oceny pracownicze. W połowie marca 2020 r., gdy ogłoszono pierwszy lockdown, BGK postanowił sprawdzić, jak przyjęte zasady są realizowane. To badanie trwa do dziś i doprowadziło do poszerzenia trzech poprzednich wartości o otwartość, zespołowość i odpowiedzialność. W tym trudnym, a momentami nawet ekstremalnie trudnym czasie, zafunkcjonowała nowa kultura organizacyjna – opowiada Jolanta Wiewióra, dyrektor zarządzająca HR i komunikacją w BGK.

– Sytuacja pandemii wręcz pomogła nam przylgnąć do wyznaczonych wartości. Dziś jesteśmy pewni, że ustalenie wartości jako elementu oceny pracy pomogło nam lepiej realizować nasze cele biznesowe. W ostatnich latach pracownicy BGK mocniej zaangażowali się w wolontariat. Sytuacja wojny i napływu uchodźców stała się kolejnym wyzwaniem dla BGK i znów wzbudziła reakcję ponad oczekiwania. Zgłosiło się ponad stu wolontariuszy gotowych do udzielania pomocy, którzy obsługują Torwar – aktualnie jedno z większych na Mazowszu centrów pomocy uchodźcom. Ci ludzie jednocześnie pracują i realizują cele biznesowe BGK – zaznacza.

Wolontariat priorytetem

Pandemia była dla banków źródłem wielu problemów.

– Wojna i jej skutki pogłębiają kłopoty, z jakimi zmagają się firmy. W tym kontekście dochodzi do weryfikacji zdolności do osiągania ekonomicznego wzrostu. Analizujemy, czy ten wzrost osiągany jest w sposób etyczny, zgodny z głównymi wartościami banku, jakimi są transparentność, odwaga, upodmiotowienie pracownika, prostota i współpraca – przyznaje Daria Gostkowska, dyrektor wykonawcza Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Banku BNP Paribas.

Anna Dudzińska dyrektor ds. personalnych w Velux Polska i Kraje Bałtyckie Grupa Velux zawiesiła swój biznes w Rosji, Białorusi i Ukrainie. Firma postanowiła udzielać pomocy swoim ukraińskim pracownikom w emigracji i znalezieniu pracy w wybranym przez nich kraju.

– Doświadczamy presji na wiele obszarów, a zwłaszcza na wycofanie się z używania paliw kopalnych i dalszego prowadzenia biznesu w Rosji. Nasze fundusze inwestujemy w branże, które szanują środowisko, są czyste i ekologiczne. Działamy także na rzecz wyrównywania szans kobiet, rozwoju wolontariatu, przeciwdziałania nierównościom społecznym i dyskryminacji oraz zrównoważonego podejścia do kapitału – dodaje.

Wkrótce po agresji Rosji na Ukrainę Grupa Velux zawiesiła swój biznes w Rosji, Białorusi i Ukrainie. Firma postanowiła też wspierać swoich ukraińskich pracowników, gdyby zdecydowali się na emigrację.

– Fundacja pracownicza uruchomiła 1 mln duńskich koron, czyli ponad 600 tys. zł, na wsparcie zarówno pracowników z Ukrainy, jak i tych naszych pracowników z innych krajów, którzy zdecydowali się przyjąć uchodźców pod swój dach. Velux pracuje nad tym, by zaoferować uchodźcom pomoc ustrukturyzowaną i osiąga to dzięki współpracy z organizacjami wyspecjalizowanymi w świadczeniu pomocy ofiarom wojny. Do tego celu angażuje dostępne firmie zasoby i kompetencje – relacjonuje Anna Dudzińska.

Pandemia i teraz wojna w Ukrainie potwierdzają, jak ważny jest ścisły związek biznesu z etyką i odpowiedzialnością społeczną.

Daria Gostkowska dyrektor wykonawcza obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w Banku BNP Paribas Serce rośnie na widok niebywałego zaangażowania naszych pracowników w pomoc uchodźcom. Bank BNP Paribas stworzył fundusz solidarnościowy, a zebrane środki przeznacza na transport, wyżywienie, zakwaterowanie uchodźców i pomaganie im w dopełnianiu formalności.

– Cała Grupa Kapitałowa Orlen aktywnie włączyła się w pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy. Zorganizowaliśmy dla nich transport spod granicy do Płocka, gdzie udostępniliśmy im nasz hotel pracowniczy, wciąż prowadzimy zbiórkę darów rzeczowych. Przy przejściach granicznych z Ukrainą rozstawiliśmy ogrzewane namioty z gorącymi posiłkami i napojami. Przekazaliśmy także miastu Przemyśl ponad 30 tys. litrów paliwa, które wykorzystywane jest m.in. w transporcie uchodźców. Uruchomiliśmy akcję dobroczynną w programie lojalnościowym Vitay. Za każde przekazane przez użytkowników 1000 punktów Vitay Fundacja Orlen przeznaczy 5 zł na pomoc Ukrainie, a za każde 5000 punktów – 25 zł – wymienia Justyna Brzezińska-Kępczyńska.

– Wszystkie aktywności pomocowe są koordynowane przez Fundację Orlen i dzięki temu odpowiadamy na najpilniejsze potrzeby. Pomoc dla uchodźców płynie też z zagranicznych spółek Grupy Orlen. W obecnej sytuacji w dalszym ciągu kontynuujemy nasze dotychczasowe projekty z zakresu etyki i odpowiedzialności społecznej biznesu, np. czysta energia z naszych instalacji OZE zasila ponad 1 mln gospodarstw domowych i firm – dodaje.

Wolontariat stał się w ostatnich dniach etycznym priorytetem biznesu.

– Serce rośnie na widok niebywałego zaangażowania pracowników banku w pomoc uchodźcom. Bank BNP Paribas wzmocnił swoją strukturalną pomoc przez stworzenie funduszu solidarnościowego. Zebrane pieniądze są przeznaczane na transport, wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców, na pomoc przy dopełnieniu potrzebnych formalności. W dniu kobiet i dniu mężczyzn do każdej wpłaconej przez pracowników kwoty na fundusz solidarnościowy dopłacaliśmy jej czterokrotność – opowiada Daria Gostkowska.

– Grupa BNP Paribas prowadzi Ukrsibbank, swój siostrzany bank na Ukrainie. Wspieramy wszystkich pracowników tego banku i ich rodziny w ewentualnej emigracji z Ukrainy, np. pomagamy im przybyć do Polski i znaleźć tu bezpieczne schronienie, niezbędną pomoc materialną, psychologiczną i medyczną, a potem się usamodzielnić. Zaofiarowaliśmy pomoc już ponad 850 uchodźcom – dodaje.

Na linii frontu

Kryzysowe zdarzenia weryfikują etyczne deklaracje firm i zmuszają je do przejścia od słów do działań.

Jolanta Wiewióra dyrektor zarządzająca HR i komunikacją w BGK Wojna w Ukrainie to kolejne po pandemii wielkie wyzwanie, w którym skala udzielanej pomocy niemal przerasta oczekiwania. Nasi pracownicy również się angażują i udzielają wsparcia w punktach dla uchodźców. Wolontariusze BGK przyznają, że praca społeczna po godzinach daje im budujące poczucie, że mają wpływ na obecną sytuację.

– Pandemia, a teraz kryzys związany z wojną czynią organizacje biznesowe mocniejszymi pod względem etycznym. Z pewnością pokazują też, które obszary w organizacjach trzeba wzmocnić. PwC obserwuje duże zaangażowanie firm w akcje wolontariackie i wielokierunkowe wspieranie działań pomocowych. Wyrazem wierności zasadom etycznym są decyzje wielu firm o opuszczeniu rynku rosyjskiego czy zakończeniu współpracy z tamtejszymi podmiotami, choć oznaczają one konkretne straty biznesowe. Nie tylko kalkulator, ale też wierność przyjętym zasadom etycznym pokazuje firmom, co należy czynić. Również PwC podjęła decyzję o opuszczeniu rynku rosyjskiego – podkreśla Marcin Świderski.

– PwC Polska udostępniła uchodźcom z Ukrainy infolinię, przez którą można uzyskać po ukraińsku poradę prawną dotyczącą pobytu w Polsce. Jest ona oblężona. W zakresie komunikacji wewnątrz organizacji w okresie pandemii i teraz wzrosło znaczenie specjalistycznych porad udzielanych pracownikom, które dotyczą problemów psychologicznych i dobrostanu. W systemowym ocenianiu pracowników zachodzą istotne zmiany, zaczyna dominować inne podejście – dotychczasowe skupianie się na tym, czy pracownik wykonuje swoje zadania, ustępuje miejsca ocenie, jak wykonuje swoje zdania i czy zgodnie z wartościami – wskazuje.

Po agresji Rosji na Ukrainę BGK uruchomił wraz krajowym integratorem płatności i Narodowym Bankiem Ukrainy specjalne konto wspierania Ukrainy.

– W imieniu Narodowego Banku Ukrainy utworzyliśmy specjalne konto, na które każdy może przekazać pieniądze. Wsparliśmy także finansowo naszych sąsiadów – przekazaliśmy na rzecz Ukrainy darowiznę w wysokości 30 mln zł. Dodatkowo tworzymy specjalny fundusz dla uchodźców. Pamiętamy o polskich przedsiębiorcach, szczególnie tych, których rynki odbioru produktów i usług znajdują się na Wschodzie. Pracujemy nad rozwiązaniami dla nich. Dbamy także o pracowników – uruchomiliśmy webinary oraz kryzysowy kontakt telefoniczny, gdzie można uzyskać różnego typu porady – mówi Jolanta Wiewióra.

Również Daria Gostkowska przyznaje, że w okresie kryzysu etyka w jeszcze większym stopniu stała się busolą Banku BNP Paribas.

– Po wybuchu wojny w Ukrainie stawiliśmy czoła nagłemu wzrostowi zapotrzebowania na wypłaty gotówkowe i na obce waluty – przyznaje.

Anna Dudzińska wskazuje, że etyka – zawsze ważna dla firmy Velux – w kontekście pandemii i wojny zyskała dodatkowo na znaczeniu.

– Postawiliśmy na dodatkowe szkolenia i webinary dla menedżerów, by stali się liderami zespołów, pewnie prowadzili je wśród zawirowań i zaradzali potrzebom pracowników – zaznacza.

PKN Orlen udziela swoim pracownikom w potrzebie także pomocy materialnej czy psychologicznej i prawnej.

– Pracownicy mogą korzystać ze specjalistycznej pomocy psychologicznej i z telefonu zaufania. W ostatnich latach wzmocniliśmy komunikację, co sprawia, że nasi pracownicy dowiadują się o planach i działaniach koncernu jako pierwsi, zanim informacje zostaną przekazane opinii publicznej – mówi Justyna Brzezińska-Kępczyńska.

Uczestnicy debaty są przekonani, że biznes wyjdzie z okresu kryzysowego etycznie mocniejszy.

Debatę prowadził Łukasz Korycki. Opracował Krzysztof Polak