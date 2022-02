Drożeje „spółka w ciemno” powiązana z biznesem medialnym Trumpa

Inwestorzy kupują akcje Digital World Acquisition Corp. (DWAC) na pierwszej sesji po tym jak Donald Trump zaoferował w końcu swoją zapowiadaną od dawna aplikację społecznościową, informuje Bloomberg.

DWAC to „spółka w ciemno”, która łączy się z Trump Media & Technology Group. Spółka medialna byłego prezydenta USA zaoferowała podczas weekendu aplikację Truth Social. Choć nie obyło się bez problemów, to jest to najczęściej ściągana darmowa aplikacja w App Store. Nowi użytkownicy muszą długo czekać na możliwość rejestracji, we wtorek rano czasu amerykańskiego długość „kolejki” zbliżała się do 400 tys. osób.

Donald Trump, fot. REUTERS_Carlos Barria_Forum Bloomberg zwraca uwagę, że DWAC to najlepiej notowana jak dotąd „spółka w ciemno”. Jej akcje drożały nawet o ponad 750 proc. od czasu wejścia na giełdę i w drugiej połowie października ubiegłego roku notowano je nawet po 175 USD. Potem w ciągu tygodnia straciły ponad 60 proc. wartości. We wtorek, choć w handlu przedsesyjnym drożały nawet o 64 proc., ich cena rośnie o niespełna 5 proc., a warrantów o ponad 8 proc. Są jednak we wtorek najczęściej po Tesli handlowanymi akcjami na platformie Fidelity. Ticker DWAC jest najczęściej wspominany na forach Stocktwits oraz WallStreetBets, gdzie ustąpił pod tym względem tylko ETF na S&P500.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗