Droższe kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany

Bieżący tydzień na rynku kakao rozpoczął się od dynamicznej zwyżki cen tego surowca.

Notowania kakao w Stanach Zjednoczonych dotarły wtedy do okolic 2580 USD za tonę. Późniejsze dni przyniosły jednak stopniowe spadki i zniżkę cen poniżej poziomu 2500 USD za tonę. W rezultacie, w ujęciu całego tygodnia notowania tego surowca znajdują się jedynie na niewielkim plusie.



Obecnie na rynku kakao rozgrywają się ciekawe wydarzenia, które są istotne w kontekście globalnego handlu tym surowcem. Jeszcze niedawno Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana – czyli kraje odpowiadające za około 60% całkowitej globalnej produkcji kakao – rozważały wprowadzenie minimalnej ceny sprzedaży tego surowca na poziomie 2600 USD za tonę w sezonie 2020/2021. Ten plan ostatecznie został zastąpiony propozycją wprowadzenia stałego narzutu cenowego na kakao z tych krajów, wynoszącego 400 USD na każdej tonie.



Kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany już teraz często sprzedawane jest z premią w porównaniu do surowca z innych krajów, co wynika z jego wysokiej jakości. Narzucenie dodatkowych opłat może skutkować próbą poszukiwania przez kupujących innych źródeł dostaw – niemniej, to będzie wyjątkowo trudne, biorąc pod uwagę dominującą rolę Wybrzeża Kości Słoniowej na globalnym rynku tego surowca.