Druckenmiller nadal spodziewa się „twardego lądowania” gospodarki USA

Druckenmiller, obecnie szef Duquesne Family Office powiedział podczas konferencji inwestycyjnej w środę, że wpływ agresywnego zaostrzania polityki monetarnej przez Fed będzie dopiero odczuwalny w niektórych sektorach gospodarki. Ostrzegł, że można oczekiwać dalszych zawirowań po kryzysie bankowym z marca.

Stanley Druckenmiller, fot. Bloomberg

Druckenmiller wskazał jako obiecujący sektor rynku spółki związane ze sztuczną inteligencją (AI). Wyznał, że w przeciwieństwie do krypowalut uważa, że „AI jest realne”. Jego faworytką jest Nvidia. Oświadczył, że jeśli producent chipów wykorzystywanych w AI potwierdzi jego oczekiwania, to zamierza trzymać jego akcje co najmniej 2-3 lata, „a być może dłużej”. Akcje Nvidii tanieją o 0,25 proc. w środę. Od początku roku zdrożały już o ponad 160 proc.