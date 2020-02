Druga połowa dla Jurka

Dziś ostatni dzień na rozliczenie PIT

Wtorek jest ostatnim dniem na wysłanie i rozliczenie PIT-a za 2018 r., do tej pory ponad 15 mln osób zrobiło to przez system e-Deklaracje bądź Twój e-PIT - poinformował PAP we wtorek rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Paweł Jurek.