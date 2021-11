Drugi dzień spadków na GPW, Allegro najniżej w historii

Notowania na GPW zniżkowały drugi dzień z rzędu, choć główne europejskie rynki broniły się przed spadkami. Wydarzeniem sesji był spadek notowań Allegro o 11,2 proc., do najniższego poziomu w historii, po publikacji wyników za III kwartał. Obroty akcjami Allegro wyniosły 346 mln zł i stanowiły ponad jedną czwartą handlu akcjami na GPW.

"Na razie nic niepokojącego się nie dzieje. WIG20 utrzymuje się w trendzie wzrostowym i dopóki utrzymuje się powyżej wsparcia, które w okolicach 2.270 pkt. wyznacza początek ostatniej fali wzrostowej, kontynuacja dotychczasowego trendu jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem" - powiedział analityk BM mBanku Kamil Jaros.

Wtorkowa sesja przebiegała pod dyktando podaży. Po otwarciu na poziomie 2.420 pkt. WIG20 do 13:00 tracił na wartości, a ostatnie godziny sesji spędził w konsolidacji. Zamknięcie wypadło na 2.395,05 pkt. 2 punkty ponad dziennym minimum. W odniesieniu do poprzedniego zamknięcia WIG20 spadł o 1,2 proc.

Drugi dzień z rzędu nasz rynek zachowywał się słabiej od głównych europejskich rynków. Wprawdzie niemiecki DAX pod koniec notowań oddał część wzrostów, ale ok. 17 wciąż utrzymywał się niecałe 0,1 proc. na plusie. Od spadków zaczęły się notowania w USA, a indeksy S&P500 i Nasdaq Composite zniżkowały po ok. 0,5 proc.

"Główne indeksy wciąż utrzymują się w trendach wzrostowych i regularnie poprawiają rekordy wszech czasów. To jeden z argumentów, przemawiających za kontynuacją wzrostów także na GPW. Lokalne czynniki raczej hamują nasz rynek, niż powodują na nim większe spadki. Także sezonowość, zgodnie z którą kursy z reguły rosną pod koniec roku, przemawia za kontynuacją trendu wzrostowego" - dodał Kamil Jaros.

Także pozostałe indeksy GPW zakończyły wtorkową sesję spadkami. Najwięcej stracił mWIG40, który spadł o 1,4 proc. do 5.746,07 pkt. WIG obniżył się o 1,2 proc. do 73.574,18 pkt., a sWIG80 zniżkował o 0,7 proc. do 21.502,62 pkt.

Obroty akcjami przekroczyły 1,3 mld zł, z czego 1,1 mld zł przypadło na spółki z GPW. Zdecydowanym liderem było Allegro - obroty akcjami wyniosły 346 mln zł, czyli jedną czwartą całej wymiany akcjami na GPW.

Gwałtowny spadek notowań Allegro - o 11,2 proc. do najniższego w historii poziomu 42,34 zł - nastąpił po publikacji przez spółkę raportu za III kwartał. Wprawdzie znormalizowane EBITDA na poziomie 471,7 mln zł było zgodna z oczekiwaniami analityków, a zysk netto (324,4 mln zł) oczekiwania te przekroczył, to jednak jak ocenił analityk BM mBanku Paweł Szpigiel, najbardziej istotnym elementem jest brak zmian w prognozie na 2021 rok, co oznacza niskie dynamiki GMV i skorygowanej EBITDA w czwartym kwartale. Inwestorzy podzielili tę ocenę - przecena wymazała w całości największą wzrostową korektę, której akcje Allegro doświadczyły w ramach jednostajnej fali spadkowej zapoczątkowanej we wrześniu.

W WIG20 przecena dotknęła także sektor finansowy - akcje PKO BP, Pekao i PZU zniżkowały o 0,6-2,5 proc. Symboliczny spadek zanotował także Santander.

Wzrostami wyróżniły się akcje LPP (+3,7 proc.) i Asseco Poland (+2,8 proc.), które po odbiciu od wsparcia na poziomie 92 zł zmierzają w kierunku maksimum ostatnich wzrostów na poziomie 99,2 zł.

Spadek mWIG40 związany był przede wszystkim z mocną przeceną akcji banków, które w ostatnich tygodniach wyciągnęły indeks do najwyższych poziomów w historii. We wtorek akcje Aliora, mBanku, Millennium i Handlowego zniżkowały o 1,9-4,1 proc. Jedynie spadek notowań ING BSK zamknął się w 1 proc. Alior i mBank były liderami obrotów - wartość handlu akcjami obydwu spółek przekroczyła 10 mln zł.

Handlowy przed sesją opublikował wyniki za III kwartał - zysk netto w wysokości 93 mln zł był wyższy o 16 proc. od konsensusu PAP Biznes i 19 proc. niższy rdr.

Łącznie 11 spółek z mWIG40 zakończyło sesję wzrostem, ale akcje żadnej z nich nie podrożały więcej niż o 1 proc.

W grupie spółek z sWIG80 pięć firm (Forte, Captor, Action, Arctic, Newag) zniżkowało o 3,0 lub więcej proc., ale obroty nimi nie przekroczyły 1 mln zł.

Jedną z najpopularniejszych spółek w sWIG80 było Rafako - obroty wyniosły 5,1 mln zł. Kurs akcji wzrósł 7,7 proc. do 1,254 zł na zamknięciu i pod tym względem Rafako było liderem w indeksie. Spółka w komunikacie prasowym podała, że Rafako i Pinggao Group zawarły porozumienie o współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektów. Porozumienie w szczególności ma dotyczyć branży energetycznej, ale strony nie wykluczają też współpracy przy innych projektach.

Liderem obrotów w sWIG80 były akcje Cognora (6,7 mln zł), których kurs poszedł w górę o 2,9 proc. do 4,1 zł.