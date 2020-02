DudaBus rusza w trasę

Dalej ruszam w trasę, DudaBus wraca na swoje tory. Zapraszam na spotkania w całej Polsce, będę ogromnie wdzięczny za każdą obecność, za każdą uściśniętą dłoń, za każdą uwagę, także za każdą krytykę - powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda podczas konwencji inaugurującej jego kampanię wyborczą.

"Polska jest naszym wielkim zadaniem, podjęliśmy je, realizujemy je i wierze w to, że będziemy je realizowali z powodzeniem jeszcze przez najbliższe lata, dlatego, że wierzę w to głęboko, że działamy dobrze dla Rzeczypospolitej, i wierzę w to głęboko, że nasi rodacy to docenią, docenią to w większości, ponieważ ta polityka jest prowadzona dla nich. Chciałbym, żebyśmy taką politykę przez najbliższe lata mogli prowadzić i prowadzili.



"Polska jest naszym wielkim zadaniem, ale jeszcze większym naszym zadaniem są nasi rodacy. To dla nich wstajemy rano po to, by ruszyć do pracy, do służby dla Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim dla naszych rodaków. Nigdy nam o tym nie wolno zapomnieć" - podkreślił prezydent, dziękując rodakom, że przypominają mu o tym, przychodząc na spotkania.



"Tak, dalej ruszam w trasę. Tak, DudaBus wraca na swoje tory" - zapowiedział prezydent. Zaprosił wszystkich na spotkania, które będą obywały się w całej Polsce. "Będę ogromnie wdzięczny za każdą obecność, za każdą uściśniętą dłoń, za każdą uwagę, także za każdą krytykę, która jest ważna, bo pozwala naprawiać Rzeczypospolita i robić to, co jest istotne dla ludzi" - oświadczył Duda.



Kiedy prezydent zakończył przemówienie, dołączyła do niego pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda, zaś z sufitu zrzucono biało-czerwone konfetti.