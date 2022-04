Duża niepewność przed nadchodzącym tygodniem

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Powoli wchodzimy w ostatni etap tygodniowych zmagań na rynku giełdowym, które przyniosły dużą zmienność na wszystkich klasach aktywów. Pierwsze skrzypce bez wątpienia grały w tym tygodniu, m.in.: hossa na rynku dolara amerykańskiego oraz publikacje wyników największych spółek technologicznych w USA. Szalejąca zmienność ma jednak szansę przyspieszyć w nadchodzącym tygodniu, kiedy to poznamy decyzje monetarne największych banków centralnych na świecie.

Nadchodzący tydzień masz szansę zwieńczyć niepewność co do przyszłej trajektorii zacieśniania polityki pieniężnej w USA, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii czy Polski. Od wszystkich czterech banków oczekuje się podwyżki poziomu stóp procentowych, jednakowo to właśnie decyzja FOMC będzie w centrum uwagi globalnego kapitału. Rynek oczekuje, że FED podniesie stopy o 50 punktów bazowych oraz zadecyduje o rozpoczęciu redukcji bilansu. W czwartek, oprócz decyzji Banku Anglii oraz Banku Rezerw Nowej Zelandii, poznamy również stanowisko RPP w sprawie wysokości stóp. Konsensus analityczny zakłada, że główna stopa referencyjna skoczy o 100 punktów bazowych, do poziomu 5,5%.