Duże zwolnienia w sektorze naftowym i wyczekiwanie na działania OPEC+

Wczorajsza sesja na rynku ropy naftowej przyniosła spore przeceny – notowania zarówno ropy gatunku WTI, jak i gatunku Brent, zniżkowały o ponad 3%, schodząc na najniższe poziomy od ponad czterech miesięcy. Dzisiaj rano presja sprzedających na rynku ropy nadal się utrzymuje.

Spadek notowań ropy był kwestią czasu, ponieważ sytuacja fundamentalna na tym rynku nie uzasadniała kontynuacji wzrostów z wcześniejszych kilku miesięcy. Największą presję na spadek notowań wywiera perspektywa obniżonego popytu na paliwa na świecie przez dłuższy czas. Druga fala pandemii może mocno uderzyć zwłaszcza w gospodarki Europy oraz Stanów Zjednoczonych, a wizja licznych nowych lockdownów stała się bardziej realna niż wcześniej.

Problemy sektora naftowego widać już bardzo wyraźnie. Według danych Rystad Energy, w tym roku pracę straciło już 400 tysięcy osób w tej branży, przy czym połowa tej liczby dotyczyła Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się siedziby wielu firm poszukiwawczych i wydobywczych oraz wielu firm świadczących usługi dla firm wydobywczych. Masowe zwolnienia potwierdziło wiele naftowych gigantów, takich jak Exxon Mobil (który potwierdził likwidację 15% miejsc pracy, czyli około 14 tys. osób), a także Chevron czy Royal Dutch Shell.

Obecnie nadzieją na wsparcie dla cen ropy naftowej są głównie działania OPEC+. Spotkanie państw kartelu (które prawdopodobnie będzie okazją także do rozmów z państwami spoza OPEC, które podpisały porozumienie naftowe) jest zaplanowane na przełom listopada i grudnia, ale już teraz pojawiają się spekulacje na temat możliwych działań. Nie są one wcale jednoznaczne: mimo że ostatnio kilka państw OPEC+ deklarowało możliwość przedłużenia dotychczasowych cięć zamiast podwyższania limitów od stycznia 2021 r., to pojawiały się głosy, że część krajów jest przeciwna takim modyfikacjom. Aby przynajmniej trochę zmniejszyć niepewność, Katar podkreślił, że jest gotowy do modyfikacji założeń porozumienia naftowego, jeśli będzie to potrzebne.

Tak czy inaczej, sytuacja na globalnym rynku ropy naftowej jest i prawdopodobnie jeszcze przez dłuższy czas będzie trudna. Ograniczenia w produkcji surowca i redukcje aktywności firm wydobywczych pomogły ograniczyć spadki cen ropy i doprowadzić do odbicia cen, ale dopóki pandemia jest tak wszechobecna, obniżony popyt pozostanie dominującym czynnikiem wpływającym na notowania surowca.