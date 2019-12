Duzi dla małych. Nowe rozdanie kart paliwowych

Choć drobni przedsiębiorcy zużywają znacznie mniej paliwa niż firmy transportowe, istnieje możliwość, by tankowali na takich samych warunkach cenowych. Rynek się zmienił. Dziś nawet mając jednoosobową działalność, warto zapukać do drzwi operatora kart paliwowych dla transportu profesjonalnego.

Osobówki, czemu nie…

Jednym z takich operatorów jest DKV Euro Service. Właściciele osobówek, wchodząc w posiadanie karty DKV, mogą zyskać ceny nawet do 40 groszy niższe niż te widoczne na dystrybutorze. Międzynarodowa karta obsługująca przez lata transport, daje ponadto bardzo szeroki wybór stacji, niedostępny dla użytkowników flotówek. Tylko w Polsce jest to ok. 5000 stacji wszystkich liczących się marek. Wyjeżdżając w delegację za granicę dochodzi ponad 50 000 stacji w całej Europie.

Duże oszczędności nie tylko dla dużych

Podczas gdy na stacjach dużych międzynarodowych marek działają standardowe systemy rabatowe, firma DKV wynegocjowała specjalnie warunki dla małych firm w sieciach lokalnych, polskich marek. Ceny oferowane na nich są nieosiągalne dla kierowcy płacącego gotówką lub kartami Visa czy MasterCard. Znaczące różnice wynikają z tego, że stawki DKV oparte są wprost na bieżących cenach hurtowych. Kierowcy mogą korzystać z aplikacji do wyszukiwania najtańszych punktów. Porównuje ona, tylko w Polsce, dane z 22 marek stacji paliw. Mając zwykle w promieniu kilkadziesiąt dostępnych punktów, różnice rzędu 20-30 groszy na litrze nie są czymś wyjątkowym.

Stacje położone są przy głównych trasach, ale też w odległych zakątkach kraju. Mamy tu zarówno marki gigantów, jak PKN Orlen, BP, Shell, Lotos czy Circle K, jak również kilkaset punktów lokalnych polskich operatorów, w tym Moya, Pieprzyk, Citronex, Makro, Uniwar czy Areca. Wyjeżdżając za granicę, jedna i ta sama karta otwiera przed firmami dostęp do dowolnych miejsc tankowania. Brak limitów miesięcznych wydatków to kolejna zaleta takiej karty.

Teraz bez stałych kosztów

Kartę paliwową może dziś nabyć każdy, jedyny warunek, to zarejestrowana działalność gospodarcza. Może to być nawet jednoosobowa firma. Taka karta działa na podobnych zasadach, co karta bankomatowa. Co istotne w przypadku DKV, podpisanie umowy nie narzuca obowiązku żadnych stałych opłat miesięcznych. Wydanie i obsługa karty są darmowe, a ilości zakupów zupełnie dowolne, w zależności od bieżących potrzeb.

