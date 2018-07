Dwadzieścia osób oskarżonych o sprzedawanie i kupowanie fikcyjnych faktur

Dwadzieścia osób zostało oskarżonych o sprzedawanie i kupowanie fikcyjnych faktur. Proceder trwał dwa lata i naraził Skarb Państwa na straty, ponieważ uszczuplał on należne podatki – podała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

W czerwcu 2018 r. prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu skierował do Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz do Sądu Rejonowego do Bydgoszczy akty oskarżenia przeciwko osobom oskarżonym o wystawianie oraz przyjmowanie fikcyjnych faktur oraz podejmowanie działań mających na celu uszczuplenie należnego podatku od towarów i usług.



Jak podano w przesłanym PAP komunikacie, prokuratorzy ustalili, iż w okresie od początku 2015 r. do 2017 r. osoby będące użytkownikami szeregu serwisów internetowych np. o adresie www.sprzedamkoszty.com.pl i innych sprzedawały podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą faktury dokumentujące fikcyjne transakcje, służące do zaniżenia odprowadzanego do Skarbu Państwa podatku od towarów i usług, a także dochodowego.



"Środki pieniężne, pochodzące z korzyści związanych z popełnianiem opisanych wyżej czynów zabronionych, stanowiące zapłatę za wystawienie poświadczających nieprawdę faktur, przekazywane były w gotówce osobie wystawiającej puste faktur bądź na rachunek bankowy amerykańskiej spółki. Część środków była wpłacana na rachunek bankowy prowadzony na rzecz giełdy bitcoinowej" - napisano w komunikacie.



Prokuratorzy od 2016 r. do grudnia 2017 r. przedstawili zarzuty 14 osobom, w tym organizatorowi procederu. W kwietniu 2018 r. przedstawiono zarzuty kolejnym 6 osobom, przedsiębiorcom nabywającym tzw. puste faktury - małżeństwu Małgorzacie i Leszkowi N., Arturowi S., Piotrowi G. oraz małżeństwu Magdalenie i Mariuszowi S.



Wśród podejrzanych są również osoby zajmujące się prowadzeniem usług rachunkowych. Zarzucono im przyjmowanie fikcyjnych faktur, nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, podawanie nieprawdziwych danych w deklaracjach dla podatku VAT, w wyniku czego doprowadzili do uszczuplenia należnego podatku od towarów i usług. Podejrzani księgowi przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, zobowiązali się do skorygowania deklaracji i uiszczenia należności publicznoprawnych oraz wnieśli o dobrowolne poddanie się karze.



Organizatorom procederu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.