Dworczyk: Musimy ciąć etaty w urzędach

Michał Dworczyk, prawa ręka premiera Morawieckiego, ma trudne zadanie – pisze sobotni "Fakt".

"Nawet kilka tysięcy urzędników państwowych może stracić pracę – takie są najnowsze plany rządu. Kto powinien już zacząć szukać pracy? O tym zdecyduje jeden człowiek – szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk (45 l.). To właśnie jego rząd zobowiązał do przeprowadzenia analizy w sprawie ewentualnych zwolnień. I to on ma zdecydować, gdzie mają się odbyć redukcje i ilu urzędników powinno stracić pracę" – czytamy w "Fakcie".