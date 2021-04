Dworczyk: na 100 proc. w maju ruszymy ze szczepieniami w zakładach pracy

Na 100 proc. w maju ruszymy ze szczepieniami w zakładach pracy; to jest kilka milionów osób, które mogą być w ten sposób zaszczepione - powiedział podczas wtorkowego spotkania w Pałacu Prezydenckim pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

"Widzimy, że będzie musiało się to (proces szczepień w zakładach pracy - PAP) trochę przesunąć, niemniej liczymy, że jak najszybciej, a na 100 proc. w maju ruszymy ze szczepieniami w zakładach pracy - to jest kilka milionów osób, które mogą być w ten sposób zaszczepione" - powiedział minister Dworczyk.

Michał Dworczyk, fot. Krystian Maj

Jak podkreślił udział firm w programie szczepień jest ważny nie tylko z punktu widzenia tempa wyszczepiania populacji, ale "to też ważne dla przedsiębiorców, myślę że organizacja (szczepień - PAP) na terenie zakładu pracy przez pracodawcę pozwala na ograniczenie różnych niedogodności, można dzięki temu zaplanować wszystkie procesy, zwłaszcza w firmach produkcyjnych" - mówił Dworczyk.

"Każdy wygrywa w tej sytuacji - i dla przedsiębiorcy to jest ważne, i dla pracowników to jest ułatwienie i z punktu widzenia całej populacji to jest też istotne, bo przyspiesza proces szczepienia" - podsumował Michał Dworczyk.