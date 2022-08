Dwusesyjni miliarderzy, czyli szaleństwo chińskich IPO w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Założyciele mało znanego banku inwestycyjnego z Hongkongu przez kilka dni cieszyli się statusem miliarderów po niezwykle udanym debiucie ich spółki na giełdzie w USA. Przebudzenie nastąpiło bardzo szybko, donosi Bloomberg.

Magic Empire Global, bank inwestycyjny z Hongkongu, który ma 9 pracowników i 2,2 mln USD przychodów, a w ciągu dwóch lat pomógł tylko jednej spółce w wejściu na giełdę, zadebiutował w piątek na Nasdaq i drożał w pewnym momencie aż o 6149 proc. Założyciele banku: Gilbert i Johnson Chan osiągnęli dzięki temu status miliarderów. Nie cieszyli się nim długo. We wtorek wartość rynkowa ich spółki runęła o 89 proc., redukując wartość pakietów akcji Gilberta Chana do ok. 90 mln USD, a Johnsona Chana do ok. 65 mln USD.