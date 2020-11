Dynamiczne przeceny na rynku ropy naftowej

Notowania ropy naftowej kontynuują wyraźny ruch na południe. Notowania ropy gatunku WTI dzisiaj dotarły już do okolic 34 USD za baryłkę, z kolei ceny ropy Brent spadły poniżej 37 USD za baryłkę. W obu przypadkach, notowania ropy znalazły się na najniższym poziomie od końcówki maja br.

Od dwóch tygodni notowania ropy naftowej spadają, natomiast ostatnie kilka sesji to czas przyspieszenia tych zniżek. Presja strony podażowej ma ścisły związek z pogarszającymi się perspektywami popytu na ropę naftową, wynikającymi z drugiej fali pandemii. W niektórych krajach powrócił całkowity lockdown, w wielu innych jego wprowadzenie jest raczej kwestią czasu – to zaś oznacza, że popyt na paliwa będzie mniejszy niż oczekiwano jeszcze parę tygodni temu. O ile spodziewano się drugiej fali pandemii, to jej skala jest większa niż zakładano.

Perspektywa obniżonego popytu na ropę naftową jest obecnie kluczowym czynnikiem negatywnie wpływającym na ceny ropy naftowej. Ale nie jedynym – presję podażową wywołuje także wzrost produkcji ropy naftowej w OPEC oraz w Stanach Zjednoczonych. O ile w ostatnich tygodnia w USA problemem były huragany, to doprowadziły one jedynie do krótkich przerw w wydobyciu ropy na platformach w rejonie Zatoki Meksykańskiej.

Tymczasem firma Baker Hughes w piątek podała, że w minionym tygodniu liczba funkcjonujących wiertni ropy i gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 9 do poziomu 296. To oznacza, że październik był już trzecim z rzędu miesiącem wzrostu liczby funkcjonujących punktów wydobycia ropy i gazu w USA (październikowy wzrost wyniósł łącznie 35 wiertni). Warto mieć na uwadze, że o ile w poprzednim tygodniu liczba wiertni gazu spadła o 1, to liczba wiertni ropy wzrosła o 10, docierając do poziomu 221, najwyższego od maja br. Liczba ta jest prognostykiem wzrostu produkcji ropy w USA.