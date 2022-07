Dynamiczne przeceny surowców, z ropą na czele

Obawy o recesję przekładają się na coraz większą awersję do ryzyka wśród światowych inwestorów, co spycha w dół wyceny wielu indeksów akcji oraz wspiera wzrost wartości amerykańskiego dolara. Zarówno strach przed ryzykiem, jak i siła dolara, są z kolei czynnikami wpływającymi negatywnie na notowania wielu surowców. I rzeczywiście, w pierwszej połowie bieżącego tygodnia miały miejsce dynamiczne przeceny zarówno surowców energetycznych, jak i metali przemysłowych, szlachetnych kruszców oraz towarów rolnych.

Najwięcej uwagi zdecydowanie przyciągały notowania ropy naftowej, głównie za sprawą zniżki aż o 10% podczas wtorkowej sesji. Wczoraj ceny tego surowca pogłębiły spadki, a notowania ropy Brent znalazły się już w okolicach ważnej bariery, czyli poziomu 100 USD za baryłkę. Na razie bariera ta zatrzymała stronę podażową, a dzisiaj notowania tego gatunku ropy oscylują tuż powyżej wspomnianego poziomu wsparcia.

Na rynkach surowców energetycznych ważnym czynnikiem wpływającym na ceny są obawy związane z recesją. Większość inwestorów jest przekonana, że spowolnienie gospodarcze dotknie wszystkie kluczowe gospodarki świata, ze Stanami Zjednoczonymi na czele, co negatywnie przełoży się na popyt na surowce, w tym na ropę naftową. Obawy o recesję obecnie całkowicie zdominowały retorykę na rynku ropy, spychając na dalszy plan inne kwestie, takie jak ograniczone możliwości zwiększenia produkcji ropy naftowej przez kartel OPEC.

Pewnym czynnikiem podtrzymującym ceny ropy naftowej na przełomie poprzedniego i bieżącego tygodnia były informacje o strajku pracowników sektora naftowego w Norwegii. Prawdopodobnie nie przyciągałyby one tak wiele uwagi, gdyby nie fakt, że ze względu na rosyjskie sankcje, Europa obecnie w dużym stopniu polega na dostawach ropy naftowej i gazu ziemnego z Norwegii. Strajk jednak zakończył się po niecałym jednym dniu, po interwencji rządu tego kraju, co otworzyło cenom ropy drogę do pogłębionych zniżek.