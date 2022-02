Rosyjska inwazja na Ukrainę to dziś temat przewodni na globalnych rynkach finansowych i w światowych mediach.

Wpływa on m.in. na notowania metali szlachetnych, które dzisiaj wyraźnie zwyżkują. O ile cena złota dotarła dzisiaj do najwyższych poziomów od ponad roku, to w czwartkowy poranek największe wzrosty notuje pallad. Dzisiaj rano notowania tego metalu zwyżkują o ponad 5%.

Pallad to relatywnie mało płynny rynek w porównaniu z rynkami złota czy srebra – niemniej, był on świadkiem ciekawych trendów w ostatnich kilku latach. Obecnie przyciąga on uwagę ze względu na fakt, że największym producentem palladu na świecie jest Rosja – więc rosyjska inwazja na Ukrainę może potencjalnie przyczynić się do problemów dotyczących podaży palladu na świecie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗