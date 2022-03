Obiecujący gracz na rynku warszawskich nieruchomości

Rynek pierwotny, wtórny, nieruchomości komercyjne i inwestycje. Tak w skrócie można opisać. CK Investments – szczególny model biznesowy na rynku nieruchomości.

Rynek pierwotny, wtórny, nieruchomości komercyjne i inwestycje. Tak w skrócie można opisać CK Investments - szczególny model biznesowy na rynku nieruchomości. Firma, w dużej mierze samowystarczalna w zakresie pozyskiwania kapitału inwestycyjnego, generująca wielomilionowy obrót, który rośnie rok do roku. Sekret sukcesu tkwi w uważnej analizie rynku i dostrzeganiu szans rozwoju tam, gdzie inni go nie widzą. Budownictwo jednorodzinne pod Warszawą to obszar o ogromnym potencjale, na który obecnie stawia Zarząd.

Droga do sukcesu

Rafał Konarski i Maciej Ciechomski to koledzy z podstawówki, których ścieżki zawodowe od dawna były związane z rynkiem nieruchomości. Zaraz po ukończeniu studiów ekonomicznych zdobywali pierwsze doświadczenie w pionach nieruchomościowych w bankach i domach maklerskich. Jednak ich ambicje wykraczały daleko poza pracę na etat w renomowanych korporacjach. I tak w 2015 roku postanowili wypłynąć na szerokie wody i założyć własną firmę.

Budowane przez nas osiedla to inwestycje przyszłościowe, realizowane w duchu zrównoważonego rozwoju. Kładziemy nacisk na odnawialne źródła energii, budynkisą wyposażone w pompy ciepła, fotowoltaikę i rekuperację – tłumaczą Maciej Ciechomski i Rafał Konarski założyciele CK Investments.

- Na początku naszej drogi postawiliśmy na strategię małych kroków. Skupiliśmy się na rynku wtórnym i wyszukiwaniu okazji mieszkaniowych, które pozwoliły na szybki obrót kapitałem i jego pomnażanie. Schemat działania za każdym razem był ten sam: kupować mieszkania do rewitalizacji, remontować i sprzedać w jak najkrótszym czasie. Ilość nieruchomości będąca w naszym posiadaniu stale rosła, a wraz z nimi apetyt na więcej. Ugruntowana pozycja na rynku i posiadane doświadczenie pozwoliło nam poszerzyć horyzonty i inwestować w większe projekty. Zaczęliśmy skupować kamienice, brać udział w przetargach – wspomina Maciej Ciechomski. Rozwój CK Investments wymusił naturalne zmiany w naszych strukturach. Stworzyliśmy dział projektowy, wykonawczy, budowalny i sprzedaży. Zatrudniliśmy specjalistów do obsługi transakcji czy agentów nieruchomościowych. Tempo było szalone. Zakupiona nieruchomość w ciągu dwóch dni trafiała na sprzedaż, a ta potrafiła zamknąć się nawet w ciągu tygodnia. Tak zaczynaliśmy nasz biznes – dodaje Maciej Ciechomski.

CK Development

Lokale użytkowe i działki budowlane stały się kolejnym obszarem, który został zagospodarowany przez CK Investments. W 2019 roku właściciele postanowili powołać nową spółkę – CK Development koncentrującą się na działalności deweloperskiej.

- W ubiegłym roku zakończyliśmy budowę pierwszego osiedla domów jednorodzinnych w Lesznowoli. Padł kolejny rekord. Piętnaście domów sprzedaliśmy w zaledwie dwa tygodnie. To daleko wykroczyło poza nasz biznes plan i zaostrzyło apetyt na więcej, bo dlaczego nie iść za ciosem? Obecnie realizujemy dwa projekty, a w najbliższym czasie będziemy rozpoczynać kolejne. Tylko dzisiaj na klientów czeka oferta ponad 50 domów jednorodzinnych, a ta stale będzie rosła. Posiadany przez nas bank ziemi daje nam możliwość wybudowania ponad 700 domów. Część z gruntów przeznaczamy na projekty własne, a część odsprzedajemy zaraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę – informuje Maciej Ciechomski.

Działalność deweloperska CK Investments jest ściśle sprecyzowana. Osiedla powstają w podwarszawskich gminach takich jak Lesznowola i Raszyn, czyli miejscach dobrze skomunikowanych z Warszawą, gdzie dojazd do miasta nie zajmuje więcej niż 15 minut.

- Produkt jaki oferujemy naszym klientom to atrakcyjna alternatywa dla mieszkań zlokalizowanych na terenie Warszawy. W kwocie jaką klient musi zapłacić za mieszkanie o powierzchni 60 – 70 mkw., otrzyma u nas dwa razy większy dom, do którego przynależy działka 250 – 400 mkw. Są to inwestycje przyszłościowe, realizowane w duchu zrównoważonego rozwoju. Kładziemy nacisk na odnawialne źródła energii, budynki są wyposażone w pompy ciepła, fotowoltaikę i rekuperację – tłumaczy Maciej Ciechomski.

Działalność CK Investments, a zwłaszcza CK Development skupia się na projektach jednorodzinnych, jednak obszar działalności firmy uwzględnia także nieruchomości komercyjne, w których zarząd dostrzega nie mniejszy potencjał.

Szybki obrót kapitału

Modus operandi firmy opiera się uważnej analizie rynku, bieżącym reagowaniu na jego potrzeby, wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych i poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań, które pozwolą na szybki obrót kapitału.

- Dynamizm działania, szybki obrót kapitałem - to coś co nas wyróżnia i jest dostrzegane na rynku nieruchomości, na którym działamy już kilkanaście lat. Z tego też powodu spływają do nas liczne propozycje inwestycji w konkretne nieruchomości. Agenci i pośrednicy wiedzą, że chętnie lokujemy środki w lokale użytkowe, mieszkania i kamienice. Mają nas za rzetelnego i sprawdzonego partnera, z którym prowadzi się konkretne rozmowy – opisuje Maciej Ciechomski.

- Wiemy, że atrakcyjny grunt tworzy podwaliny pod przyszły sukces inwestycji deweloperskiej. W swoich zasobach posiadamy takie tereny, dlatego jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla naszej konkurencji, która coraz częściej chce budować razem z nami. Takie podejście sprawia, że nasze działania stają się bardziej efektywne i wspólnie jesteśmy zdziałać więcej w krótszym czasie. Rosnący popyt i oczekiwania klientów skłaniają nas do poszukiwania niestandardowych rozwiązań – tłumaczy Rafał Konarski.

Trendy na rynku

- Ostatnie dwa lata istotnie wpłynęły i wymusiły wprowadzenie zmian na rynku pracy. Upowszechnione i stale doskonalone metody pracy zdalnej zostały docenione przez przedsiębiorstwa i pracowników. To z kolei odbiło się na rynku mieszkaniowym i zwiększeniem popytu na szczególny typ nieruchomości. Klienci poszukują większej przestrzeni, gdzie w spokoju mogliby wygodnie pracować i mieć własny gabinet. Domy oferowane przez CK Development charakteryzują się funkcjonalnym rozkładem, który umożliwia wygospodarowanie takiego miejsca – komentuje Rafał Konarski.

- Obecny rok mocno odbija się na kieszeniach Polaków. Rosnąca inflacja i stopy procentowe skłaniają wielu z nich do poszukiwania nieruchomości, która będzie w ich zasięgu finansowym. Z myślą o takich klientach przygotowujemy ofertę mniejszych jednostek mieszkalnych pod Warszawą o atrakcyjnej powierzchni, z ekologicznymi rozwiązaniami i własnym, zielonym terenem wokół. Ogromnym plusem takiego produktu jest jego niewygórowana cena zaczynająca się już od 450 tys. zł. – dodaje Rafał Konarski.

Warszawski pierścień

Dynamicznie rozwija się rynek domów jednorodzinnych, segmentów, bliźniaków blisko Warszawy. Jest on zagospodarowany przez mniejsze podmioty, nie zaś przez wielkie spółki budujące domy wielorodzinne w samym mieście.

– Obserwujemy, że warszawscy deweloperzy specjalizujący się dotychczas w budownictwie wielorodzinnym dostrzegają tu spory potencjał. Idą naszym śladem i już przygotowują kontrakty pod budowę osiedli pod Warszawą – zauważa Rafał Konarski.

Szybkie działanie

- Naszą zaletą jest szybki czas działania i obrotu kapitałem. Dzisiaj kupujemy nieruchomość, a jutro wystawiamy na sprzedaż – podkreśla Maciej Ciechomski. – Od początku naszej działalności zawarliśmy ponad 300 transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości. To wynik, którym nie każdy może się poszczycić, świadczący o naszej skuteczności i wyczuciu rynku. Wiemy jaki ładunek emocjonalny wiąże się z zakupem domu, a tym samym z niecierpliwością oczekiwania na niego. Dlatego stawiamy na efektywność działania i szybkim czasie realizacji budowy, który jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku budownictwa wielorodzinnego. Jesteśmy w stanie wybudować i oddać do użytkowania osiedle w ciągu roku. Budownictwo wielorodzinne to projekty bardziej wymagające czasowo, często rozłożone na etapy. To daje nam przewagę i możliwość konkurowania o klienta z największymi deweloperami. Nasi inwestorzy doceniają naszą strategię, bo dla nich liczy się szybkość, z jaką sprzedajemy nieruchomości i obracamy pozyskanym kapitałem – dodaje Maciej Ciechomski.

Mikrokosmos CK

CK Investments to już nie jedna firma, a cały holding zapewniający niezależność w obrocie nieruchomościami z rynku wtórnego i pierwotnego. Rozbudowana struktura podzielona jest na konkretne obszary, począwszy od obrotu działkami i projektami, pozyskiwaniem kapitału inwestycyjnego, współpracą z innymi deweloperami czy sprzedażą projektów osiedli mieszkaniowych w oparciu o projekty własne.

- Nasz biznes podzieliliśmy na dwa obszary: rynek pierwotny i rynek wtórny. Obecne nasze działania skupione są na pierwszym z nich. To w budownictwie jednorodzinnym i segmentowym widzimy przyszłość, a także siłę napędową do rozwoju naszego holdingu – tłumaczy Rafał Konarski.

- W tym roku ukończymy budowę dwóch osiedli mieszkaniowych składających się z 52 domów oraz rozpoczniemy prace budowalne przy galerii handlowej. 2023 rok zapowiada się jeszcze intensywniej. Chcemy rozpocząć realizację projektów składających się z prawie 300 domów, zlokalizowanych w Falentach i Słominie pod Warszawą. Planujemy oddać je do użytku w przeciągu trzech lat od wbicia pierwszej łopaty. To ambitny plan będący w zasięgu naszych możliwości. Już dzisiaj jesteśmy na etapie finalizowania kwestii formalnych. Tak widzimy naszą przyszłość deweloperską na najbliższe lata. Wciąż spory nacisk kładziemy na obrót nieruchomościami, który w połączeniu z działaniami na rynku pierwotnym pozwoli osiągnąć w bieżącym roku przychód na poziomie 60 milionów złotych. Zakładamy, że w przyszłym przekroczymy barierę 100 milionów złotych – informuje Rafał Konarski.