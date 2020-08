Dynamiczny rozwój w niespokojnych czasach

Polski przemysł niemal suchą stopą przeszedł przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Co więcej, długofalowe strategie pozostają bez zmian. – Dla nas celem jest skala światowa – tłumaczyła Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen, podczas III edycji Forum Wizja Rozwoju.

„Kluczowe czynniki dla polskiej gospodarki? Jakim krajem będziemy w 2050 roku?” — to tytuł debaty, która oficjalnie zainaugurowała III edycję Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, najważniejszej imprezy gospodarczej w północnej Polsce.

Wzięli w niej udział: Patrycja Klarecka, członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen, Paweł Jan Majewski, prezes Grupy Lotos, Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź, Włodzimierz Kocon, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Dyskusję moderował Piotr Świąc z TVP Gdańsk.

Debatę, co nie dziwi, zdominował temat koronawirusa. Prowadzący przypomniał, że pandemia zamroziła światowy przemysł: spadła liczba zamówień, utrudniła przepływ towarów z powodu zamkniętych granic, wstrzymała pracę zakładów. Dodał jednak, że Polska na tym tle wygląda jak zielona wyspa, ponieważ nasze PKB zmniejszyło się w drugim kwartale o 8,2 proc. — co jest najgorszym wynikiem od trzech dekad. Ale co istotne, jest to jednocześnie najlepszy wynik spośród wszystkich krajów europejskich.

Szybkie decyzje

Prowadzący zapytał gości o to, jak ich przedsiębiorstwa dostosowały się do nowej rzeczywistości.

Patrycja Klarecka, członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen, przyznała, że niezwykle istotną kwestią było przede wszystkim zabezpieczenie pracowników, w tym szczególnie w zakładach produkcyjnych. Orlen zabezpieczył m.in. rafinerie, elektrociepłownie i blisko 1,8 tys. stacji benzynowych. Z dobrym skutkiem — zakłady pracowały nieprzerwanie. Koronawirus nie wpłynął też na plany inwestycyjne, czy akwizycyjne Orlenu, w tym mi.in fuzję z Lotosem. Transakcja jest realizowana, koncern ma zgodę Komisji Europejskiej, a 18 sierpnia Orlen, Skarb Państwa i Lotos podpisały porozumienie w sprawie przejęcia gdańskiej grupy.

— Jeden silny koncern multienergetyczny będzie odporniejszy na wahania rynkowe — przekonywała Patrycja Klarecka. Z kolei w Lotosie pandemia oznaczała konieczność podjęcia dodatkowych działań w celu ograniczenia jej wpływu na wyniki sprzedaży.

— Wyniki finansowe za pierwsze półrocze są słabsze, ale nasza pozycja finansowa jest stabilna. Nie ma zagrożenia dla płynności — zapewniał Paweł Jan Majewski, prezes Grupy Lotos.

Marcin Chludziński przyznał, że ostatnie miesiące należały do najtrudniejszych w historii KGHM. Miedziowy gigant zatrudnia ponad 30 tys. ludzi. Za cel jego szefostwo postawiło sobie, aby każdy pracował w bezpiecznych warunkach. Dlatego odpowiednie procedury wdrożono jeszcze w lutym.

Jak tłumaczył Marcin Chludziński, czarnym snem dla spółki byłoby zamknięcie hut lub oddziału górniczego z powodu koronawirusa. — Straty szłyby w miliardy złotych — mówił prezes KGHM.

Mimo że w spółce nie spełniły się pesymistyczne scenariusze, to pandemia dała o sobie znać. — Przez pierwsze trzy miesiące br. makroekonomia nam nie sprzyjała — przyznał Marcin Chludziński, ale zaraz dodał, że KGHM pomogły wyższe ceny miedzi i srebra w kolejnym kwartale: — Dzięki temu zrealizowaliśmy nasze plany, które zakładaliśmy przed epidemią, ponieważ zamknęliśmy półrocze z EBIDTA wyższą o 19 proc., niż planowaliśmy. Zacisnęliśmy pasa, zaoszczędziliśmy prawie 100 mln dolarów. Zwiększyliśmy produktywność. Giełda to docenia. Mamy dobrą kapitalizację — dodawał.

Włodzimierz Kocon, wiceprezes BGK, wskazał, że ponad 30 tys. przedsiębiorców skorzystało ze wsparcia banku w czasie pandemii.

Światełko w tunelu

Prowadzący zauważył, że widmo recesji krąży wokół polskiej gospodarki po trzech dekadach małych i dużych sukcesów: nieustannego wzrostu, dobrych ratingów i ustabilizowaniu długu publicznego. — Czy w niespokojnych czasach można utrzymać dynamiczny rozwój? — dociekał Piotr Świąc.

Patrycja Klarecka, członek zarządu Orlenu przywoływała lipcowy „Szybki Monitoring NBP” wskazujący, że zdaniem 80 proc. przedsiębiorców ożywienie gospodarcze będzie przypominało literę V, czyli gwałtownie odbije po pandemii. I to w ciągu roku. Według niej optymizm krajowego biznesu to zasługa tarczy antykryzysowej. — W pierwszej kolejności pieniądze pomogły w utrzymaniu miejsc pracy, ale w dalszej perspektywie zostaną przekierowane na długofalowe inwestycje — mówiła Patrycja Klarecka.

Pytana o najważniejszy czynnik, który w najbliższej przyszłości ukształtuje polską gospodarkę, odpowiedziała krótko: — Popyt.

Paweł Jan Majewski i Włodzimierz Kocon podkreślali, że bardzo ważna jest konsekwencja w działaniu.

— Nie wyhamowujemy najważniejszych inwestycji, bo one są potrzebne, żeby generować popyt. Przyjęliśmy zasadę, że nie czekamy na lepszy moment. Tak postępuje każda duża firma. W tym kontekście istotna będzie fuzja z Orlenem — podkreślił Paweł Jan Majewski.

Marcin Chludziński wymienił trzy cechy: elastyczność, spryt i umiejętność szybkiej adaptacji polskich przedsiębiorców do nowej rzeczywistości. — Jesteśmy lepsi, niż myślimy. Postrzegamy Polskę, jakby wciąż tkwiła w początku latach 90. Tymczasem aglomeracja stołeczna ma siłę nabywczą wyższą niż Wiedeń i Salzburg, region łódzki prześcignął zaś Sycylię — zachwalał szef KGHM Polska Miedź.

Wizja przyszłości

Prowadzący poprosił też gości o naszkicowanie wizji Polski w roku 2050.

Prezes KGHM okazał się optymistą. — W najbliższym czasie do Polski trafią miliardy euro z Unii. Za jedną trzecią tej kwoty mamy przygotować transformację energetyczną na bardziej zieloną. Ten trendy nam służy. My też inwestujemy coraz więcej w OZE — wyjaśniał.

Jak zapowiedziała Patrycja Klarecka z zarządu Orlenu, transformacja energetyczna pozwoli na rozwój firm z branży energetycznej, ale będzie też korzystna dla całej polskiej gospodarki. Za zieloną gospodarką idą duże pieniądze. Wiceprezes przypomniała, że globalna firma doradztwa strategicznego McKinsey & Company wyceniła osiągnięcie neutralności emisyjnej przez Polskę na 380 mld euro.

Patrycja Klarecka podzieliła się ze słuchaczami własną wizją Polski w 2050 r. Jednocześnie podkreśliła, że nie można przewidywań brać za pewnik.

— W ciągu 30 lat będziemy mieć do czynienia z zupełnie nowymi technologiami. W latach 90. powszechny internet, smartfony czy elektryczne samochody nie były powszechne. Dlatego nie zawężajmy naszych działań do jednego czy dwóch kierunków. Szukajmy potencjału w wielu obszarach. Możemy konkurować z największymi gospodarkami świata i w oparciu o innowacje stworzyć zupełnie nowe przewagi — mówiła.

Jej zdaniem Polska jest gotowa, aby być światowym liderem zmian.

— Osiągnęliśmy poziom Europy, czas na następne wyzwania — zadeklarowała i przypomniała, że innowacje wymagają odwagi.

— Nie wszystkie projekty zostaną wdrożone. Część wyprze nowsza technologia. Ale to właśnie duże firmy, np. Orlen przestawią polską gospodarkę na nowe tory — przekonywała.

Wtórował jej Paweł Jan Majewski. Uważał, że to transformacja energetyczna, społeczna odpowiedzialność biznesu i dbałość o środowisko zdeterminują rzeczywistość gospodarczą.

Patrycja Klarecka zauważyła, że Orlen w ciągu kilku lat wypracował pozycję marki regionalnej, ale ma apetyt na więcej.

— Szukamy innowacji tam, gdzie mamy doświadczenie: w technologiach cyfrowych, wodorze, OZE. Dla nas celem jest skala światowa — podkreśliła.

