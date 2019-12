Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego

Garnitury na miarę zwiększają rozmiary

Szycie garniturów czy koszul dopasowanych do klienta jeszcze nie stało się usługą powszechną, ale jej popularność rośnie. O rosnącą kategorię walczą już nie tylko pojedyncze punkty krawieckie, ale producenci gotowych garniturów. Powstają nawet pierwsze wyspecjalizowane sieci showroomów. Przywilej vs standard — „Made to measure” to silnie — dwucyfrowo — rosnąca część naszej sprzedaży, choć oczywiście baza jest niska. Z roku na rok widać jednak większe zainteresowanie klientów garniturami szytymi na miarę. Coś, co kiedyś było dostępne tylko w przypadku marek superpremium, staje się powoli standardem na bardziej masowym rynku — mówi Grzegorz Pilch, prezes Grupy Vistula. Zarządzana przez niego grupa oferuje obecnie taką usługę w 17 salonach i będzie wprowadzać ją w kolejnych. — Kiedyś nasi krawcy jeździli do menedżerów i zdejmowali miarę. Była to usługa ograniczona do pewnej uprzywilejowanej grupy. Teraz jest ogólnodostępna w naszych salonach sprzedaży. To ciągle nisza, ale ciekawa, którą nie można wzgardzić. Dziś to niewielka część naszych przychodów, ale dlaczego nie powalczyć o...