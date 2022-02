DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO w GDYNI

WIG20 wyszedł na plus

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już piąty dzień. Mimo wysokich strat, nałożonych sankcji, globalnego sprzeciwu oraz bohaterskiego oporu Ukraińców wspieranych przez niemal cały świat, Moskwa nie zamierza przerwać zbrojnej agresji. Prowadzi to do destabilizacji światowych rynków i gigantycznego wzrostu niepewności. Zapraszamy do śledzenia naszej codziennej relacji z wydarzeń na Ukrainie i rozwoju sytuacji na rynkach.