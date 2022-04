ODDZIAŁ REGIONALNY AMW w WARSZAWIE

Nie daję się pożreć wielkim ambicjom

Anataka w języku suahili oznacza „Ania chce”. To doskonale opisuje determinację Anny Banasiak – matki brandu Monnari – by stworzyć własną firmę odzieżową. Anataka stała się dla niej nie tylko biznesem, lecz także przyjemnością. Firmą z ludzką twarzą. Pracując, zawsze może wziąć głęboki oddech. A to zgodne z filozofią życiową łódzkiej bizneswoman.