Dyskusje o gospodarce w dobie cyfrowej transformacji

Spotkanie 300 kluczowych liderów reprezentujących administrację publiczną, biznes, naukę i szeroko rozumianą sferę innowacji podczas tegorocznego kongresu Impact’20 wypełnione było debatami i prezentacjami wskazującymi przodowników zmian w ekonomii i społeczeństwie.

Plan reaktywowania gospodarki, która wpadła w recesję na skutek pandemii, kryzys klimatyczny i możliwości budowania Zielonego Ładu, realizacja priorytetów prezydencji — polskiej w Grupie Wyszehradzkiej i niemieckiej w UE, przyspieszenie transformacji cyfrowej i rola chmury oraz 5G w tym procesie — to niektóre spośród dziewięciu ścieżek tematycznych, wokół których ogniskowała się debata podczas hybrydowej konferencji Impact’20 Connected Edition, która odbyła się 23 i 24 września w Warszawie. Publiczność uczestniczyła w wydarzeniu po części online i offline.

Odbudowa gospodarki

Pandemia przeorała gospodarki na całym świecie i wpędziła je w recesję nienotowaną od kryzysu w latach 20. XX w.

— Nie wiemy, jak będzie się kształtowała przyszłość ani jakimi drogami pójść. Wiele z nich zostało zasypanych w dobie zamknięcia gospodarki, ale wytyczamy nowe szlaki razem z przedsiębiorcami — powiedział premier Mateusz Morawiecki w wystąpieniu otwierającym Impact’20.

Synergia innowacyjności przedsiębiorców z dobrze działającym państwem to, jego zdaniem, sposób na dojście do przyszłych sukcesów.

— Z danych za 2019 r. wynika, że wydatki na innowacyjność urosły o prawie 25 proc. rdr. To wciąż za mało, ale jest to zarazem rekord minionego 30-lecia i dowód, że Strategia Zrównoważonego Rozwoju zachęca do innowacyjności — podkreślił premier Morawiecki.

Dźwignie rozwojowe Polski na kolejne dekady, zawarte w Krajowym Planie Odbudowy (KPO), przedstawiła z kolei wicepremier Jadwiga Emilewicz. Realizowany w Polsce KPO będzie zasilony kwotą około 60 mld EUR z budżetu unijnego programu — Instrumentów Odbudowy i Wzmocnienia RRF (Recovery and Resilience Facility), realizowanego w latach 2021-27 i wartego 750 mld EUR. Z tego 23,1 mld EUR udzielone zostanie Polsce w formie dotacji, a 34,2 mld EUR — pożyczki.

Jeszcze w br. rząd chce w konsultacji z biznesem oraz wszystkimi zainteresowanymi wypracować założenia KPO, by w 2021 r. doszło do absorbcji 8 proc. całej przyznanej Polsce kwoty.

— W 2022 r. powinniśmy przezwyciężyć skutki recesji wywołanej przez COVID-19. Liczymy, że środki KPO pomogą „zazielenić polską gospodarkę, przyspieszyć transformację energetyczną, budować gospodarkę o zamkniętym obiegu. Około 20 proc. przyznanych nam środków zasili projekty transformacji cyfrowej administracji publicznej i sektora prywatnego — podkreśliła Jadwiga Emilewicz.

Ofensywa chmury

Polska staje się miejscem konkurencji globalnych dostawców chmury — Microsoftu, Amazona i Google. Thomas Kurian,dyrektor generalny Google Cloud, zapowiedział, że w 2021 r. Google uruchomi w Polsce pierwsze centrum danych oferujące usługi chmury publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Inwestor zamierza też zainicjować w Warszawie działania ośrodka inżynierskiego, które będą sprzyjały nawiązywaniu przez Google współpracy z lokalnymi partnerami i patronowały ogólnopolskiemu programowi szkoleń dla specjalistów IT. Wartość inwestycji Google w Polsce w najbliższych latach sięgnie 2 mld USD.

Pandemia przełamała nieufność wobec pracy zdalnej i spowodowała przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej.

— Migracja do chmury przyspieszyła, a firmy przekonały się, że praca w niej jest efektywna — stwierdziła Magdalena Dziewguć, szefowa Google Cloud na Polskę.

Z kolei Julia White, corporate v-ce president, Microsoft Azure podkreśliła, że również koncern z Redmond inwestuje w Polsce — buduje centrum danych, by przyśpieszyć ekspansję biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej.

— Mamy doświadczenie we wspieraniu transformacji cyfrowej biznesu. Sztandarowym tego przykładem jest Walmart, który korzystając z naszej chmury Azure, zmienił się w firmę technologiczną zatrudniającą dziś więcej informatyków niż Facebook — podkreśliła Julia White.

Ryzyka na szanse

Nowe technologie odmieniają poszczególne sektory gospodarki. Mark Barnett, prezes Mastercard Europe, zwrócił uwagę na rozkwit e-commerce w 2020 r. Transformacja cyfrowa przeobraża sektor finansowy i handel, który obecnie staje się wielokanałowy, ale w dalszej kolejności także inne branże, np. energetykę, ochronę zdrowia i zarządzanie miastami.

— Wzrost e-commerce w Polsce, który tak przyspieszył w pierwszym półroczu, może jeszcze się potroić w relacji do całości handlu — stwierdził Damian Zapłata, CCO w Grupie Allegro.

Analizie poddano zmiany zachodzące w sektorze finansowym — w bankach i finansach publicznych. Krążenie kapitału zasilającego firmy i innowacje nabiera tempa dzięki narzędziom cyfrowym i regulacjom. Proces ten zyskuje sztuczną inteligencję, która sprawia, że kapitał trafia tam, gdzie jest potrzebny i przynosi największy pożytek.

Zielony Ład z postulatem dekarbonizacji budzi sprzeciw na Śląsku, ale — zdaniem Karola Wolffa z PKN Orlen — jest megatrendem, od którego nie ma ucieczki.

— Trzeba coś z tym zrobić, na skróty wyjść na czoło. Kto jeśli nie Polska może przetworzyć ryzyka wynikające z Zielonego Ładu na rozwojową szansę budowy gospodarki niskoemisyjnej o obiegu zamkniętym? — pytał Kazimierz Karolczak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Inicjatywy, nagrody

Impact’20 był okazją do debiutu Polskiej Sieci Ekonomii (PLSE). Stowarzyszenie nowego pokolenia ekonomistów stawia sobie za cel przełamanie monopolu w kształtowaniu ekonomii, który od 1989 r. należy do piewców neoliberalizmu.

Ekonomiści PLSE zamierzają się skupić na edukacji, promowaniu pluralizmu poglądów w naukach ekonomicznych, krytycznej analizie ekonomii uprawianej przez polityków i reprezentowaniu środowiska polskich ekonomistów za granicą.

— Miarą polityki gospodarczej nie może być z góry określony wskaźnik długu, lecz rozwój gospodarczy i dobrostan społeczny — podkreślił Jan Zygmuntowski z Akademii Koźmińskiego, współprzewodniczący PLSE.

Kongresowi Impact’20 towarzyszyło przyznanie nagród przez Money.pl i ogłoszenie rankingu RMF FM, Money.pl i portalu 300 Gospodarka „Najbardziej wpływowych osób dla polskiej gospodarki 2020” — na czele znaleźli się twórcy polskiej polityki antycovidowej: Adam Niedzielski, Jarosław Pinkas i Łukasz Szumowski. Wyróżnienie Człowiek Roku Money.pl przekazano na ręce wicepremier Jadwigi Emilewicz tysiącom urzędników, którzy tworzyli tarczę antykryzysową.

Nagrodą Firma Roku Money.pl uhonorowano spółkę Warsaw Genomics, która opracowała metodę diagnozowania ryzyka wystąpienia raka na podstawie badań genetycznych. Z kolei w kategorii technologicznej wyróżnienie otrzymała inna warszawska firma — Genomtec za produkt Genomtec ID, który umożliwia błyskawiczne przeprowadzenie testów na obecność wirusów, bakterii i grzybów, w tym COVID-19. Nagrodę specjalną otrzymał Rafał Brzoska, twórca InPostu i paczkomatów.

Tegoroczny Impact’20 był okazją okazją do podsumowania akcji Fundacji Impact „Komputer dla ucznia”, w ramach której do dzieci i młodzieży trafiło już blisko 1000 komputerów i tabletów z dostępem do internetu, umożliwiających zdalne nauczanie.

Pięć raportów

Podczas Impact’20 odbyły się prezentacje pięciu raportów branżowych. Trzy z nich przygotowano w 300Research (portal 300Gospodarka): „Internet to dopiero początek, czyli 30 lat Polski w sieci” to przegląd procesów, jakie kształtowały internet w Polsce w minionych dekadach, „Zrównoważone finanse” analizują stan raportowania ESG (environmental, social, governance) na świecie i w Polsce, a „Społeczna odpowiedzialność nauki” wskazuje na potrzeby zrozumienia i wdrażania społecznej odpowiedzialności w polskiej nauce i badaniach.

Raport Fintech Poland, KNF i PAIH „How to do FinTech in Poland” jest pierwszą anglojęzyczną publikacją skierowaną do odbiorców zagranicznych, która promuje polski ekosystem innowacji finansowych. Z kolei raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) „Czy zaleją nas śmieci?” przedstawia bilans gospodarki odpadami w Polsce i Europie. [POL]

